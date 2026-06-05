बिहार के 5 सेल्फ-मेड बिजनेसमैन, इन्होंने अपने दम पर खड़ी कीं भारत की बड़ी कंपनियां

6 . संप्रदा सिंह

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दिवंगत उद्योगपति संप्रदा सिंह बिहार के जहानाबाद जिले से थे. वह अल्केम लैबोरेटरीज को-फाउंडर थे. आज यह भारत की टॉप फार्मास्युटिकल कंपनियों में से एक है. सीमित संसाधनों से शुरू हुई यह कंपनी अब दूसरे कई देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है और भारतीय दवा उद्योग की अहम कंपनियों में शामिल है.

(Image Credit: Social Media)



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