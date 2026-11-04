आधार पर बड़ा अपडेट! इस जरूरी सुविधा में नहीं होगा इस्तेमाल, वोटर ID-बायोमीट्रिक से मिलेगा पैसा

4 . आधार नहीं, EPIC नंबर के जरिये होगा भुगतान

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वर्कशॉप को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अब लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए आधार कार्ड को आधार नहीं बनाया जाएगा. अब आधार कार्ड बनाने वाले केंद्र हर गली में मौजूद हैं. आप किसी का भी आधार कार्ड बनवाने को कहें तो वह महज 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा.' लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए उनकी बायोमेट्रिक जानकारी और वोटर आईडी का EPIC नंबर पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.