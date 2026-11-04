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आधार पर बड़ा अपडेट! इस जरूरी सुविधा में नहीं होगा इस्तेमाल, वोटर ID-बायोमीट्रिक से मिलेगा पैसा

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आधार पर बड़ा अपडेट! इस जरूरी सुविधा में नहीं होगा इस्तेमाल, वोटर ID-बायोमीट्रिक से मिलेगा पैसा

Aadhaar Card Latest Update: आधार कार्ड से अब सरकारी योजनाओं का भुगतान नहीं किया जाएगा. इसके लिए अब बायोमीट्रिक और वोटर ID का इस्तेमाल होगा. केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसकी जानकारी दी.

Parinay Kumar | Nov 04, 2026, 05:24 PM IST

1.आधार से सरकारी योजनाओं का भुगतान नहीं

आधार से सरकारी योजनाओं का भुगतान नहीं
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Aadhaar Card Latest Update: आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक बन गया है. बैंक से लेकर राशन तक में आपको आधार की जरूरत होती है. UIDAI की तरफ से आधार कार्ड को लेकर समय-समय पर अपडेट भी आता है. इस बार हालांकि सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. आधार कार्ड से अब सरकारी योजनाओं का भुगतान नहीं किया जाएगा. इसके लिए अब बायोमीट्रिक और वोटर ID का इस्तेमाल होगा.

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2.केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट

केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट
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केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि अब सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए आधार कार्ड की जगह बायोमेट्रिक जानकारी और वोटर आईडी (EPIC) नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा.

3.जल्द लाया जाएगा सिस्टम

जल्द लाया जाएगा सिस्टम
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केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि लाभार्थियों के आधार पर पेमेंट की जगह जल्द ही उनके बायोमेट्रिक्स और वोटर ID (EPIC) नंबर का इस्तेमाल कर पेमेंट प्रोसेस करने वाला सिस्टम लाया जाएगा. राजीव रंजन सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से आयोजित जन योजना अभियान 2026-27 पर वर्कशॉप के दौरान इसकी जानकारी दी.

4.आधार नहीं, EPIC नंबर के जरिये होगा भुगतान

आधार नहीं, EPIC नंबर के जरिये होगा भुगतान
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वर्कशॉप को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अब लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए आधार कार्ड को आधार नहीं बनाया जाएगा. अब आधार कार्ड बनाने वाले केंद्र हर गली में मौजूद हैं. आप किसी का भी आधार कार्ड बनवाने को कहें तो वह महज 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा.' लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए उनकी बायोमेट्रिक जानकारी और वोटर आईडी का EPIC नंबर पहचान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.  

TRENDING NOW

5.कहां-कहां होगा EPIC नंबर का इस्तेमाल?

कहां-कहां होगा EPIC नंबर का इस्तेमाल?
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पंचायती राज मंत्रालय की हालांकि ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहां पैसा सीधे किसी व्यक्तिगत लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता हो. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत कुछ स्कीम हैं, जिसके हेड भी ललन सिंह हैं, जहां पेमेंट के लिए आधार अनिवार्य है. केंद्रीय मंत्री ने हालांकि, यह साफ नहीं किया कि किन-किन योजनाओं में EPIC नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा.

6.आधार ऑथेंटिकेशन करवाना अनिवार्य

आधार ऑथेंटिकेशन करवाना अनिवार्य
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पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से लागू किए गए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, हर योग्य लाभार्थी जो इस स्कीम का फायदा उठाना चाहता है, उसे 'आधार नंबर होने का सबूत देना होगा या आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा.'

7.इन योजनाओं में आधार जरूरी

इन योजनाओं में आधार जरूरी
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ग्रामीण नौकरी गारंटी प्रोग्राम VB-G RAM G, PM-किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (बुढ़ापा, विधवा और विकलांगता पेंशन) जैसी कई केंद्रीय योजनाओं में पेमेंट के लिए आधार से जुड़े बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है. 

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