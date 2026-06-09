भारतीय रेलवे का सबसे कम इस्तेमाल होने वाला स्टेशन कौन सा? कितने यात्री आते हैं यहां

7 . मालगाड़ियों के ट्रांजिट हब के रूप में होता है इस्तेमाल

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सिंहाबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल केवल मालगाड़ियों के ट्रांजिट हब के रूप में किया जाता है. भारत से बांग्लादेश और नेपाल जाने वाली मालगाड़ियां इसी स्टेशन के ट्रैक से होकर गुजरती हैं. यहां से बड़े पैमाने पर कोयला, प्याज और खाद्यान्न जैसी चीजें पड़ोसी देशों में भेजी जाती हैं. इसी वजह से यहां आज भी रेलवे का कुछ स्टाफ तैनात रहता है, जो केवल मालगाड़ियों के सिग्नल और कागजी काम को संभालता है. (AI Image)