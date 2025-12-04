इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई

4 . फूड ट्रक

4

आज के दौर में लोग खाने के शौकीन है और वो नई-नई चीजों को ट्राई करने के लिए कहीं भी जाते हैं. ऐसे में अगर आप फूड ट्रक का बिजनेस करते हैं, तो आप तगड़ी कमाई कर सकते हैं. ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है, जो ट्रक या वैन में चलता है, जिससे आप कहीं भी अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं. अगर आप कुछ अलग हटकर बनाते हैं और आपकी रेसिपि है, जो आप हर दिन 10 से 15 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं.

