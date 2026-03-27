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1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?

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1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?

1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है. नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही बैंकिंग से जुड़े कुछ नियम बदलने वाले हैं. इन नियमों के बारे में पहले से जानकर आप परेशानी से बच सकते हैं.

Kusum Lata | Mar 27, 2026, 05:54 PM IST

1.Online Payment new Rule

Online Payment new Rule
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ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

अगर आप बैंकिंग ऐप, वेबसाइट, UPI या कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो अब केवल पिन काफी नहीं होगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक, 1 अप्रैल से किसी भी तरह के ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा. 

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2.HDFC Bank ATM Rule form April 1

HDFC Bank ATM Rule form April 1
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HDFC बैंक के ATM रूल्स में बदलाव

HDFC बैंक ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से UPI की मदद से किया जाने वाला कैश विड्रावल भी ATM विड्रावल के दायरे में आएगा. बैंक महीने के 5 कैश ट्रांजैक्शन फ्री देता है. अब आप Debit Card से पैसे निकालें या UPI से, ATM से पांच कैश ट्रांजैक्शन के बाद आपको 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से पे करना होगा. वहीं, दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री में मिलेगा.

3.PNB Reduces ATM Withdrawal Limit

PNB Reduces ATM Withdrawal Limit
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PNB ने घटाई कैश विड्रावल लिमिट
पंजाब नेशनल बैंक ने डेली कैश विड्रावल की अधिकतम लिमिट को 1 लाख रुपये से घटाकर 75 हजार रुपये कर दिया है. अब कार्ड टाइप के आधार पर ग्राहक एक दिन में अधिकतम 50 से 75 हजार रुपये ATM से निकाल पाएंगे. 

4.YES Bank Specifies Limit for Utility Payments

YES Bank Specifies Limit for Utility Payments
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YES बैंक ने Utility Payments की लिमिट तय की

1 अप्रैल से येस बैंक यूटिलिटी पेमेंट्स पर अपर लिमिट लागू करेगा. यूटिलिटी पेमेंट में बिजली का बिल, पानी, गैस का बिल आदि शामिल हैं. प्राइवेट कार्ड पर 1 लाख रुपये, प्रिमियम कार्ड पर 50 हजार और दूसरे कार्ड्स पर 25 हजार रुपये की लिमिट होगी. वहीं, अगर कार्ड से टोल पेमेंट करते हैं और तय लिमिट क्रॉस करते हैं तो 1 प्रतिशत ट्रांसपोर्टेशन फी वसूला जाएगा. इसके लिए प्रिमियम कार्ड पर 75000 और दूसरे कार्ड्स पर 50 हजार की लिमिट तय की गई है.

TRENDING NOW

5.How New Banking Rules will Impact You

How New Banking Rules will Impact You
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नये बैंकिंग नियमों का आप पर क्या असर होगा?

ATM Rules से जुड़े बदलावों का असर आप पर तब होगा जब आप तय ट्रांजैक्शन या पैसों की लिमिट के बाहर खर्च करते हैं. नहीं तो इनका आप पर खास असर नहीं होगा. सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट्स पर. अब तक केवल पिन या ओटीपी से पेमेंट पूरी हो जाती थी, अब कम से कम दो तरीकों से उस पेमेंट को वेरिफाई करना ज़रूरी होगा. इससे एक पेमेंट पर लगने वाला आपका समय बढ़ेगा. हालांकि, RBI ने यह कदम ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोकने के लिए उठाया है, तो इसका एक सीधा असर तो यही होगा कि आपकी पेमेंट्स अब सुरक्षित होंगी.

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