1 April से बदलेंगे बैंकिंग नियमः Online Payment, ATM और UPI पर क्या होगा असर?

5 . How New Banking Rules will Impact You

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नये बैंकिंग नियमों का आप पर क्या असर होगा?

ATM Rules से जुड़े बदलावों का असर आप पर तब होगा जब आप तय ट्रांजैक्शन या पैसों की लिमिट के बाहर खर्च करते हैं. नहीं तो इनका आप पर खास असर नहीं होगा. सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट्स पर. अब तक केवल पिन या ओटीपी से पेमेंट पूरी हो जाती थी, अब कम से कम दो तरीकों से उस पेमेंट को वेरिफाई करना ज़रूरी होगा. इससे एक पेमेंट पर लगने वाला आपका समय बढ़ेगा. हालांकि, RBI ने यह कदम ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोकने के लिए उठाया है, तो इसका एक सीधा असर तो यही होगा कि आपकी पेमेंट्स अब सुरक्षित होंगी.