पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना जाना पड़ सकता है जेल!

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रईश खान | Mar 20, 2026, 08:10 PM IST
1.सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो
भारत में पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर लोगों में पैनिक बढ़ रहा है. इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाकर खड़े हैं और वाहनों के साथ ड्रम और गैलन में भी तेल भरवा रहे हैं. लेकिन भारत सरकार बार-बार कह रही है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. भले ही होर्मुज रूट से उसके कच्चे तेल की सप्लाई रुक गई हो, लेकिन स्टॉक में अभी काफी दिनों के लिए तेल है.
2.सरकार ने क्या कहा?
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी थी कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं से अपील की कि वे तेल का गलत तरीके से भंडारण न करें.
3.पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द
हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में एक मामला सामने आया था. जिसमें खुले डिब्बों में पेट्रोल भरा जा रहा था. मामला सामने आते ही मंत्रालय ने न सिर्फ उस पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई एडवाइजरी भी जारी कर दी. मंत्रालय ने कहा कि अगर कोई ऐसे करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
4.पेट्रोल-डीजल से जुड़ा क्या है नियम?
देश में गैलन, ड्रम, कैन या अन्य कंटेनर में पेट्रोल-डीजल भरवाना पूरी तरह से अवैध नहीं है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं. पहला- बिना लाइसेंस के आम आदमी 30 लीटर से ज्यादा पेट्रोल-डीजल घर पर भरवा कर नहीं रख सकता. दूसरा- इसके लिए भी आपका बर्तन यानी ड्रम, कैन या अन्य चीज लीक प्रूफ होनी चाहिए. PESO-अप्रूव्ड कंटेनर में होनी चाहिए. जिससे रखे तेल से किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो.
5.जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान
यह नियम पेट्रोलियम एक्ट 1934 और पेट्रोलियम रूल्स 2002 (Petroleum and Explosives Safety Organisation-PESO) के तहत तय किए गए हैं. इसके तहत डीजल बिना लाइसेंस के 2500 लीटर तक ही रखने की अनुमति होती है. जबकि कंटेनर में 1,000 लीटर तक ही रख सकते हैं. इससे ज्यादा के लिए लाइसेंस जरूरी है. अगर बिना लाइसेंस के इससे ज्यादा किसी ने पेट्रोल पंप भरवाने की कोशिश की, तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.