पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय भूलकर भी न करें ये गलती, वरना जाना पड़ सकता है जेल!

1 . सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो

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भारत में पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर लोगों में पैनिक बढ़ रहा है. इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाकर खड़े हैं और वाहनों के साथ ड्रम और गैलन में भी तेल भरवा रहे हैं. लेकिन भारत सरकार बार-बार कह रही है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. भले ही होर्मुज रूट से उसके कच्चे तेल की सप्लाई रुक गई हो, लेकिन स्टॉक में अभी काफी दिनों के लिए तेल है.

