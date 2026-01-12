ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स

1 . क्या है नया बदलाव

SBI ने ATM ट्रांजैक्शन चार्ज से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा.SBI ने दूसरे बैंकों के ATM से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क में संशोधन किया है. यह बदलाव तब लागू होगा, जब ग्राहक अपनी मंथली फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट पूरी कर लेते हैं.

