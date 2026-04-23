अब 5000 से बढ़कर 10000 हो सकती है आपकी पेंशन, महंगाई को देख सरकार ने शुरू किया विचार, जानें किन लोगों को होगा फायदा

बिजनेस
Nitin Sharma | Apr 23, 2026, 02:54 PM IST
1.अभी मिलती है 1000 से 5000 तक की पेंशन
सरकार की अटल पेंशन से जुड़े असंगठित मजदूरों को सरकार 1 हजार रुपये से 5 हजार तक पेंशन के रूप में देती है. अब इसे डबल यानी 10000 रुपये करने पर सरकार विचार कर रही है. यह दावा मिंट ने तीन अधिकारियों के नाम न छापे की शर्त पर किया है.
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2.जिन लोगों की नहीं होती कोई फिक्स्ड इनकम
आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना सरकार ने भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की थी. इसमें वह लो आते हैं, जिनकी नौकरी, सुरक्षा या कोई फिक्स्ड इनकम व सामाजिक सुरक्षा नहीं होती. ऐसे लोगों को अटल पेंशन योजना के तहत सरकार पेंशन देती है. इसमें रेहड़ी-पटरी से लेकर घरेलू कामगार, मजदूर और स्वरोजगार करने वाले मजदूर लोग शामिल हैं.
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3.11 साल पहले शुरू हुई थी यह योजना
अटल पेंशन योजना आज से 11 साल पूर्व मोदी सरकार ने मई 2015 में की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर, किसान, छोटे दुकानदान और छोटे मोटे व्यवसायी और रेहड़ी पटरी वालों को बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सहारा देना है. हाल में जो भी लोग अटल पेंशन योजना को लेते हैं. उसके तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन दी जाती है, लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच यह पेंशन बेहद कम है. इसी को देखते हुए सरकार इसे 5 से 10 हजार रुपये करने का प्लान कर रही है.
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4.अब तक इतने करोड़ लोग हैं अटल पेंशन योजना लाभार्थी
2015 में शुरू हुई अटल पेंशन योजना से पिछले 11 सालों में करीब 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, लेकिन इनमें से 50 प्रतिशत से भी ज्यादा लोगों ने इस स्कीम में नियमित योगदान देना बंद कर दिया है. वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 1.35 करोड़ नये सदस्य अटल पेंशन योजना से जुड़ गये हैं. ऐसे में सरकार का प्लान है कि पेंशन को बढ़ाने से ज्यादा से ज्यादा नये सदस्य जुड़ेंगे और पुराने भी बने रहेंगे.
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5.यह है नया प्रस्ताव
वित्त मंत्रालय और PFRDA पेंशन स्कीम पर काम करने वाली अथॉरिटी मिलकर अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की रकम को बढ़ाने पर मंथन कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही 1 से 5 हजार रुपये मिलने वाली अटल पेंशन की अपर लिमिट 8 से 10,000 रुपये महीने हो सकती है. इससे योजना से जुड़े लोगों को लाभ तो मिलेगा ही, नये लोग भी इससे जुड़ेंगे.
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6.ऐसे किया जाएगा योजना का विस्तार
सरकार अटल पेंशन योजना का और भी विस्तार करने में लगी है. इसके लिए 'पेंशन सखी' और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए गांव-गांव में प्रचार कराया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, वहीं 26 जनवरी 2026 को कैबिनेट ने इस अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इसमें लोगों को जोड़ने के लिए प्रचार, विकास और गैप-फंडिंग गतिविधियों के लिए भी मदद जारी रहेगी.
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