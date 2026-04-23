FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MI मैच से पहले CSK ने किया आयुष म्हात्रे के रिप्लेसमेंट का ऐलान, इस खिलाड़ी को मिला मौका

MI मैच से पहले CSK ने किया आयुष म्हात्रे के रिप्लेसमेंट का ऐलान, इस खिलाड़ी को मिला मौका

दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल पहुंची CM रेखा गुप्ता, औचक निरीक्षण कर मरीजों से जाना हाल

दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, औचक निरीक्षण कर मरीजों से जाना हाल

'मैं अहंकार को...' LSG के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन के बाद Ravindra Jadeja का बड़ा बयान

'मैं अहंकार को...' LSG के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन के बाद Ravindra Jadeja का बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इस ट्रेन ने कमाई करने में सबको छोड़ा पीछे, वंदे भारत से लेकर राजधानी तक सभी प्रीमियम ट्रेनों को दी मात

इस ट्रेन ने कमाई करने में सबको छोड़ा पीछे, वंदे भारत से लेकर राजधानी तक सभी प्रीमियम ट्रेनों को दी मात

फैमिली बिजनेस ठुकराकर खड़ा कर दिया 17 हजार करोड़ का कारोबार, हर घर में चाव से खाते हैं लोग उनकी कंपनी का सामान

फैमिली बिजनेस ठुकराकर खड़ा कर दिया 17 हजार करोड़ का कारोबार, हर घर में चाव से खाते हैं लोग उनकी कंपनी का सामान

भारत के इस गांव में चिट्ठी भेजने के लिए बादलों को करना पड़ता है पार! यहां है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस

भारत के इस गांव में चिट्ठी भेजने के लिए बादलों को करना पड़ता है पार!

HomePhotos

बिजनेस

अब 5000 से बढ़कर 10000 हो सकती है आपकी पेंशन, महंगाई को देख सरकार ने शुरू किया विचार, जानें किन लोगों को होगा फायदा

भारत सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए असंगठित मजूदरों की पेंशन योजना बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसे सीधा डबल किया जा सकता है. अभी तक अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित मजदूरों को 1000 से 5 हजार रुपये की पेंशन दी जा थी, जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जा सकता है...

Nitin Sharma | Apr 23, 2026, 02:54 PM IST

1.अभी मिलती है 1000 से 5000 तक की पेंशन

अभी मिलती है 1000 से 5000 तक की पेंशन
1

सरकार की अटल पेंशन से जुड़े असंगठित मजदूरों को सरकार 1 हजार रुपये से 5 हजार तक पेंशन के रूप में देती है. अब इसे डबल यानी 10000 रुपये करने पर सरकार विचार कर रही है. यह दावा मिंट ने तीन अधिकारियों के नाम न छापे की शर्त पर किया है.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.जिन लोगों की नहीं होती कोई फिक्स्ड इनकम

जिन लोगों की नहीं होती कोई फिक्स्ड इनकम
2

आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना सरकार ने भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की थी. इसमें वह लो आते हैं, जिनकी नौकरी, सुरक्षा या कोई फिक्स्ड इनकम व सामाजिक सुरक्षा नहीं होती. ऐसे लोगों को अटल पेंशन योजना के तहत सरकार पेंशन देती है. इसमें रेहड़ी-पटरी से लेकर घरेलू कामगार, मजदूर और स्वरोजगार करने वाले मजदूर लोग शामिल हैं. 

(Credit Image AI)

3.11 साल पहले शुरू हुई थी यह योजना

11 साल पहले शुरू हुई थी यह योजना
3

अटल पेंशन योजना आज से 11 साल पूर्व मोदी सरकार ने मई 2015 में की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर, किसान, छोटे दुकानदान और छोटे मोटे व्यवसायी और रेहड़ी पटरी वालों को बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सहारा देना है. हाल में जो भी लोग अटल पेंशन योजना को लेते हैं. उसके तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन दी जाती है, लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच यह पेंशन बेहद कम है. इसी को देखते हुए सरकार इसे 5 से 10 हजार रुपये करने का प्लान कर रही है.

(Credit Image AI)

4.अब तक इतने करोड़ लोग हैं अटल पेंशन योजना लाभार्थी

अब तक इतने करोड़ लोग हैं अटल पेंशन योजना लाभार्थी
4

2015 में शुरू हुई अटल पेंशन योजना से पिछले 11 सालों में करीब 9 करोड़ लोग जुड़े हैं, लेकिन इनमें से 50 प्रतिशत से भी ज्यादा लोगों ने इस स्कीम में नियमित योगदान देना बंद कर दिया है. वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 1.35 करोड़ नये सदस्य अटल पेंशन योजना से जुड़ गये हैं. ऐसे में सरकार का प्लान है कि पेंशन को बढ़ाने से ज्यादा से ज्यादा नये सदस्य जुड़ेंगे और पुराने भी बने रहेंगे.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.यह है नया प्रस्ताव

यह है नया प्रस्ताव
5

वित्त मंत्रालय और PFRDA पेंशन स्कीम पर काम करने वाली अथॉरिटी मिलकर अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की रकम को बढ़ाने पर मंथन कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही 1 से 5 हजार रुपये मिलने वाली अटल पेंशन की अपर लिमिट 8 से 10,000 रुपये महीने हो सकती है. इससे योजना से जुड़े लोगों को लाभ तो मिलेगा ही, नये लोग भी इससे जुड़ेंगे.

(Credit Image AI)

6.ऐसे किया जाएगा योजना का विस्तार

ऐसे किया जाएगा योजना का विस्तार
6

सरकार अटल पेंशन योजना का और भी विस्तार करने में लगी है. इसके लिए 'पेंशन सखी' और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए गांव-गांव में प्रचार कराया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, वहीं 26 जनवरी 2026 को कैबिनेट ने इस अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. इसमें लोगों को जोड़ने के लिए प्रचार, विकास और गैप-फंडिंग गतिविधियों के लिए भी मदद जारी रहेगी.

(Credit Image AI)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस ट्रेन ने कमाई करने में सबको छोड़ा पीछे, वंदे भारत से लेकर राजधानी तक सभी प्रीमियम ट्रेनों को दी मात
इस ट्रेन ने कमाई करने में सबको छोड़ा पीछे, वंदे भारत से लेकर राजधानी तक सभी प्रीमियम ट्रेनों को दी मात
फैमिली बिजनेस ठुकराकर खड़ा कर दिया 17 हजार करोड़ का कारोबार, हर घर में चाव से खाते हैं लोग उनकी कंपनी का सामान
फैमिली बिजनेस ठुकराकर खड़ा कर दिया 17 हजार करोड़ का कारोबार, हर घर में चाव से खाते हैं लोग उनकी कंपनी का सामान
भारत के इस गांव में चिट्ठी भेजने के लिए बादलों को करना पड़ता है पार! यहां है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस
भारत के इस गांव में चिट्ठी भेजने के लिए बादलों को करना पड़ता है पार!
अब 5000 से बढ़कर 10000 हो सकती है आपकी पेंशन, महंगाई को देख सरकार ने शुरू किया विचार, जानें किन लोगों को होगा फायदा
अब 5000 से बढ़कर 10000 हो सकती है आपकी पेंशन, महंगाई को देख सरकार ने शुरू किया विचार, जानें किन लोगों को होगा फायदा
Railway New Rules: ट्रेन में सफर करने से पहले रेलवे के ये 10 नियम आपको जरूर जानने चाहिए! एक भी गलती की तो जुर्माना पक्का
Railway New Rules: ट्रेन में सफर करने से पहले रेलवे के ये 10 नियम आपको जरूर जानने चाहिए! एक भी गलती की तो जुर्माना पक्का
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: मेहनती और पत्थर दिल माने जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी की जरा भी दखलंदाजी नहीं करते पसंद
मेहनती और पत्थर दिल माने जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी की जरा भी दखलंदाजी नहीं करते पसंद
Ganga Saptami 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Kedarnath Dham: आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है 
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है
Horoscope 22 April 2026: मिथुन और सिंह वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement