अब 5000 से बढ़कर 10000 हो सकती है आपकी पेंशन, महंगाई को देख सरकार ने शुरू किया विचार, जानें किन लोगों को होगा फायदा

3 . 11 साल पहले शुरू हुई थी यह योजना

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अटल पेंशन योजना आज से 11 साल पूर्व मोदी सरकार ने मई 2015 में की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर, किसान, छोटे दुकानदान और छोटे मोटे व्यवसायी और रेहड़ी पटरी वालों को बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सहारा देना है. हाल में जो भी लोग अटल पेंशन योजना को लेते हैं. उसके तहत उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक की गारंटीड पेंशन दी जाती है, लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच यह पेंशन बेहद कम है. इसी को देखते हुए सरकार इसे 5 से 10 हजार रुपये करने का प्लान कर रही है.

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