निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

2 . पेटीएम, फ़ोनपे और ग्रो प्लेटफ़ॉर्म पर भी सोने में निवेश के आप्शन

2

भारत में सोना सिर्फ़ एक निवेश नहीं, बल्कि भावना और परंपरा का हिस्सा है. हर घर में कभी न कभी सोना ख़रीदा जाता है. किसी की शादी में, सुरक्षा के लिए या फिर यूं ही शुभ-लाभ के लिए. लेकिन समय बदल रहा है और इस परंपरा का स्वरूप भी बदल रहा है. अब सोना ज्वेलरी की दुकानों से नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप से ख़रीदा जाता है. पेटीएम, फ़ोनपे और ग्रो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर अब सिर्फ़ 10 रुपये में 24 कैरेट सोने में निवेश किया जा सकता है. त्योहारी सीज़न में जब सोने की क़ीमत 13,000 रुपये प्रति ग्राम को पार कर गई है, तो लोगों के सामने सवाल उठता है कि क्या अब असली सोना ख़रीदना बेहतर है या डिजिटल सोना?

