निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

डीएनए मनी
ऋतु सिंह | Nov 03, 2025, 09:25 AM IST
1.डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से किसे चुनें
सोने की बढ़ती कीमतों और निवेश की बदलती आदतों के साथ निवेशकों के सामने यह सवाल मंडरा रहा है कि डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से किसे चुनें.एमएमटीसी-पीएएमपी या सेफगोल्ड द्वारा प्रबंधित डिजिटल गोल्ड सुविधा और तरलता के लिए बेहतरीन है, लेकिन पारंपरिक आभूषण अभी भी भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण हैं.
2.पेटीएम, फ़ोनपे और ग्रो प्लेटफ़ॉर्म पर भी सोने में निवेश के आप्शन
भारत में सोना सिर्फ़ एक निवेश नहीं, बल्कि भावना और परंपरा का हिस्सा है. हर घर में कभी न कभी सोना ख़रीदा जाता है. किसी की शादी में, सुरक्षा के लिए या फिर यूं ही शुभ-लाभ के लिए. लेकिन समय बदल रहा है और इस परंपरा का स्वरूप भी बदल रहा है. अब सोना ज्वेलरी की दुकानों से नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप से ख़रीदा जाता है. पेटीएम, फ़ोनपे और ग्रो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर अब सिर्फ़ 10 रुपये में 24 कैरेट सोने में निवेश किया जा सकता है. त्योहारी सीज़न में जब सोने की क़ीमत 13,000 रुपये प्रति ग्राम को पार कर गई है, तो लोगों के सामने सवाल उठता है कि क्या अब असली सोना ख़रीदना बेहतर है या डिजिटल सोना?
3.डिजिटल सोना क्या है?
डिजिटल गोल्ड वह सोना है जिसे आप ऑनलाइन खरीदते हैं, लेकिन असल में यह भौतिक बुलियन के रूप में एक सुरक्षित तिजोरी में रखा होता है. MMTC-PAMP या SafeGold जैसी कंपनियाँ इस सोने का प्रबंधन करती हैं. इसका मतलब है कि आपका सोना असल में मौजूद है, लेकिन यह आपके घर में नहीं, बल्कि एक सुरक्षित लॉकर में है. आप इसे जब चाहें थोड़ी मात्रा में खरीद सकते हैं या तुरंत बेच सकते हैं. सब कुछ ऐप पर कुछ ही सेकंड में हो जाता है.
4.लोग अब भी असली सोने से क्यों प्यार करते हैं?
आभूषणों, सिक्कों या बिस्कुट के रूप में सोना खरीदना भारतीयों की पारंपरिक पहली पसंद है. इसकी वजह साफ़ है - यह हाथ में रहता है, दिखाई देता है और ज़रूरत पड़ने पर काम आता है. हालाँकि, इसमें भी कुछ कमियाँ हैं , जैसे कि मेकिंग चार्ज, शुद्धता की गारंटी और चोरी का ख़तरा. इसके अलावा, जब बेचा जाता है, तो डिज़ाइन और वज़न के कारण कीमत कम हो जाती है और इसलिए मुनाफ़ा भी कम हो जाता है.
5.कौन सा अधिक लाभदायक है?
डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुविधा और तरलता है. आप इसे जब चाहें बेच सकते हैं और पैसा मिनटों में सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है. लेकिन असली सोना बेचने में समय लगता है और कीमत पर भी असर पड़ता है. हालाँकि, डिजिटल गोल्ड की भी अपनी सीमाएँ हैं. ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म पर आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते. इसके अलावा, यह अभी तक RBI या SEBI द्वारा विनियमित नहीं है . जिसकी वजह से बड़े निवेशक थोड़े सतर्क हैं.
6.दोनों के लिए कर नियम समान हैं
डिजिटल और भौतिक सोने, दोनों के लिए कर नियम समान हैं . अगर आप तीन साल के भीतर बेचते हैं, तो लाभ आपकी आय में जुड़ जाता है और आपको अपने टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर कर देना होता है. अगर आप तीन साल बाद बेचते हैं, तो आपको 20% दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर देना होता है, जिस पर इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है. अगर आप कर-मुक्त विकल्प चाहते हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) एक बेहतरीन विकल्प हैं, क्योंकि ये परिपक्वता पर कर-मुक्त होते हैं.
7.आपके लिए कौन सा विकल्प सही है?
अगर आप थोड़ी रकम निवेश करके सोना जमा करना चाहते हैं और कटौती से बचना चाहते हैं, तो डिजिटल सोना आपके लिए एक अच्छा विकल्प है. लेकिन अगर आप सोने को आभूषण के रूप में पहनने या घर में रखने की योजना बना रहे हैं, तो असली सोना आपके लिए सही विकल्प है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से