FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BCCI ने महिला टीम के लिए 51 करोड़ के इनाम की घोषणा की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Anil Ambani पर ED की कार्रवाई सख्त: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..

Anil Ambani पर ED का एक्शन: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..

Rajasthan News: राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

HomePhotos

डीएनए मनी

निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा

भारत में सोना सिर्फ़ गहना नहीं, बल्कि एक भरोसे का निवेश माना जाता है. बदलते दौर में लोग अब मोबाइल ऐप्स के ज़रिए डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं. सवाल ये है कि क्या अब फिजिकल गोल्ड का दौर खत्म हो गया? आइए समझते हैं दोनों के फायदे और नुकसान.

ऋतु सिंह | Nov 03, 2025, 09:25 AM IST

1.डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से किसे चुनें

डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से किसे चुनें
1

सोने की बढ़ती कीमतों और निवेश की बदलती आदतों के साथ निवेशकों के सामने यह सवाल मंडरा रहा है कि डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से किसे चुनें.एमएमटीसी-पीएएमपी या सेफगोल्ड द्वारा प्रबंधित डिजिटल गोल्ड सुविधा और तरलता के लिए बेहतरीन है, लेकिन पारंपरिक आभूषण अभी भी भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण हैं.
 

Advertisement

2.पेटीएम, फ़ोनपे और ग्रो प्लेटफ़ॉर्म पर भी सोने में निवेश के आप्शन

पेटीएम, फ़ोनपे और ग्रो प्लेटफ़ॉर्म पर भी सोने में निवेश के आप्शन
2

भारत में सोना सिर्फ़ एक निवेश नहीं, बल्कि भावना और परंपरा का हिस्सा है. हर घर में कभी न कभी सोना ख़रीदा जाता है. किसी की शादी में, सुरक्षा के लिए या फिर यूं ही शुभ-लाभ के लिए. लेकिन समय बदल रहा है और इस परंपरा का स्वरूप भी बदल रहा है. अब सोना ज्वेलरी की दुकानों से नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप से ख़रीदा जाता है. पेटीएम, फ़ोनपे और ग्रो जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर अब सिर्फ़ 10 रुपये में 24 कैरेट सोने में निवेश किया जा सकता है. त्योहारी सीज़न में जब सोने की क़ीमत 13,000 रुपये प्रति ग्राम को पार कर गई है, तो लोगों के सामने सवाल उठता है कि क्या अब असली सोना ख़रीदना बेहतर है या डिजिटल सोना?
 

3.डिजिटल सोना क्या है?

डिजिटल सोना क्या है?
3

डिजिटल गोल्ड वह सोना है जिसे आप ऑनलाइन खरीदते हैं, लेकिन असल में यह भौतिक बुलियन के रूप में एक सुरक्षित तिजोरी में रखा होता है. MMTC-PAMP या SafeGold जैसी कंपनियाँ इस सोने का प्रबंधन करती हैं. इसका मतलब है कि आपका सोना असल में मौजूद है, लेकिन यह आपके घर में नहीं, बल्कि एक सुरक्षित लॉकर में है. आप इसे जब चाहें थोड़ी मात्रा में खरीद सकते हैं या तुरंत बेच सकते हैं. सब कुछ ऐप पर कुछ ही सेकंड में हो जाता है.
 

4.लोग अब भी असली सोने से क्यों प्यार करते हैं?

लोग अब भी असली सोने से क्यों प्यार करते हैं?
4

आभूषणों, सिक्कों या बिस्कुट के रूप में सोना खरीदना भारतीयों की पारंपरिक पहली पसंद है. इसकी वजह साफ़ है - यह हाथ में रहता है, दिखाई देता है और ज़रूरत पड़ने पर काम आता है. हालाँकि, इसमें भी कुछ कमियाँ हैं , जैसे कि मेकिंग चार्ज, शुद्धता की गारंटी और चोरी का ख़तरा. इसके अलावा, जब बेचा जाता है, तो डिज़ाइन और वज़न के कारण कीमत कम हो जाती है और इसलिए मुनाफ़ा भी कम हो जाता है.
 

TRENDING NOW

5.कौन सा अधिक लाभदायक है?

कौन सा अधिक लाभदायक है?
5

डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुविधा और तरलता है. आप इसे जब चाहें बेच सकते हैं और पैसा मिनटों में सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है. लेकिन असली सोना बेचने में समय लगता है और कीमत पर भी असर पड़ता है. हालाँकि, डिजिटल गोल्ड की भी अपनी सीमाएँ हैं. ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म पर आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते. इसके अलावा, यह अभी तक RBI या SEBI द्वारा विनियमित नहीं है . जिसकी वजह से बड़े निवेशक थोड़े सतर्क हैं.

6.दोनों के लिए कर नियम समान हैं

दोनों के लिए कर नियम समान हैं
6

डिजिटल और भौतिक सोने, दोनों के लिए कर नियम समान हैं . अगर आप तीन साल के भीतर बेचते हैं, तो लाभ आपकी आय में जुड़ जाता है और आपको अपने टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर कर देना होता है. अगर आप तीन साल बाद बेचते हैं, तो आपको 20% दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर देना होता है, जिस पर इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है. अगर आप कर-मुक्त विकल्प चाहते हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) एक बेहतरीन विकल्प हैं, क्योंकि ये परिपक्वता पर कर-मुक्त होते हैं.
 

7.आपके लिए कौन सा विकल्प सही है?

आपके लिए कौन सा विकल्प सही है?
7

अगर आप थोड़ी रकम निवेश करके सोना जमा करना चाहते हैं और कटौती से बचना चाहते हैं, तो डिजिटल सोना आपके लिए एक अच्छा विकल्प है. लेकिन अगर आप सोने को आभूषण के रूप में पहनने या घर में रखने की योजना बना रहे हैं, तो असली सोना आपके लिए सही विकल्प है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Anil Ambani पर ED की कार्रवाई सख्त: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..
Anil Ambani पर ED का एक्शन: दिल्ली से मुंबई तक 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, ये बंगला भी है शामिल..
Rajasthan News: राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग
राजस्थान के फलौदी में टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत, तीर्थयात्रा कर घर लौट रहे थे लोग
Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी
आज दिल्ली-एनसीआर में रहेगा खुला मौसम, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के जिलों में होगी बारिश और बर्फबारी
दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद
दुबई में करना है काम तो पढ़ लें पहले ये आंख खोलने वाली खबर, हर दिन नर्क जैसी ज़िंदगी से करनी होगी जद्दोदहद
राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...
राजधानी दिल्ली में हवा और जहरीली होती जा रही है; वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्थिति में पहुंच गई है...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत
प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ
प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ
निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा
निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा
Banana For Weight Loss: पका या कच्चा, वजन कम करने के लिए कौन सा केला है बेस्ट, जानें इसके फायदे और नुकसान
पका या कच्चा, वजन कम करने के लिए कौन सा केला है बेस्ट, जानें इसके फायदे और नुकसान
Mangal Ast Effects: 180 दिन इन 5 राशियों पर गिरेगा अस्त हुए मंगल का कहर, पैसा-सेहत और रिश्ता सब होगा खराब
180 दिन इन 5 राशियों पर गिरेगा अस्त हुए मंगल का कहर, पैसा-सेहत और रिश्ता सब होगा खराब
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE