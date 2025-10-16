₹4000 कमाने वाले ऑफिस बॉय ने बनाया भारत का 'Canva', आज तारीफ करते नहीं थकते PM मोदी

6 . दिन में पढ़ाई और रात में ऑफिस बॉय की नौकरी करते थे भगत

6

उन्होंने दिन में डिज़ाइन की पढ़ाई शुरू कर दी और रात में ऑफिस बॉय की नौकरी भी जारी रखी. एक साल के अंदर ही वे एक पेशेवर डिज़ाइनर बन गए. कॉरपोरेट जॉब के पीछे भागने के बजाय उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला लिया और अपनी एक डिजाइन कंपनी शुरू कर दी. हालांकि कोविड लॉकडाउन की वजह से उन्हें पुणे में अपना ऑफिस बंद करना पड़ा और वह गांव लौट आए. यहां कम खर्चों में उन्होंने अपने प्रोडक्ट के विकास पर फोकस किया.