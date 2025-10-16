FacebookTwitterYoutubeInstagram
कितनी है हरियाणा के DGP OP Singh की सैलरी? जानें IPS बनने के बाद कितने प्रमोशन से बनते हैं Director General of Police

Bihar Election 2025: दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों को मिला मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

दिवाली की रात दिखे इनमें से कोई 1 भी पक्षी या जानवर, तो बदल जाएगी किस्मत; कभी नहीं होगी पैसों की कमी

रूस से भारत तेल खरीदेगा या नहीं? ट्रंप के बयान पर आया विदेश मंत्रालय का जवाब

Hair on Fingers: उंगलियों के बाल खोलते हैं व्यक्ति के कई राज, सामुद्रिक शास्त्र से जानें कैसा रहेगा आपका जीवन

पत्नी चंदा को मनाने में कामयाब हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, छपरा सीट से होंगी RJD उम्मीदवार

₹4000 कमाने वाले ऑफिस बॉय ने बनाया भारत का 'Canva', आज तारीफ करते नहीं थकते PM मोदी

Govatsa Dwadashi 2025: इस दिन है गोवत्स द्वादशी व्रत, जानें इसकी पूजा विधि, नियम, शुभ मुहूर्त और महत्व

Gold Mines in India: इस 1 राज्य से आता है भारत का 99% सोना, आखिर कहां है देश की सबसे बड़ी सोने की खदान?

Tejashwi Yadav Net Worth: करोड़ों की दौलत, इटली मेड पिस्टल..., जानिए लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास कितनी है कुल संपत्ति

डीएनए मनी

₹4000 कमाने वाले ऑफिस बॉय ने बनाया भारत का 'Canva', आज तारीफ करते नहीं थकते PM मोदी

आज हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने इंफोसिस में ऑफिस बॉय की नौकरी की लेकिन अपने कुछ कर गुजरने की ललक की वजह से भारत में कैन्वा जैसी एक कंपनी खड़ी कर ली, जानें दादासाहेब भगत की सफलता की कहानी

जया पाण्डेय | Oct 16, 2025, 10:56 AM IST

1.कौन हैं दादासाहेब भगत?

कौन हैं दादासाहेब भगत?
1

हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं, अगर हममें उन्हें पूरा करने का साहस हो. वॉल्ट डिज़्नी के ये शब्द प्रेरणादायक हैं, फिर भी बहुत कम लोग वास्तव में इन पर अमल करते हैं. दादासाहेब भगत ऐसे ही एक उदाहरण हैं. उन्होंने एक साधारण शुरुआत से लेकर असाधारण सफलता तक का सफ़र तय किया जिससे साबित हुआ कि दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा को पार कर सकता है.

2.महाराष्ट्र के सूखे की मार झेलने वाले जिले से आते हैं भगत

महाराष्ट्र के सूखे की मार झेलने वाले जिले से आते हैं भगत
2

दादासाहेब महाराष्ट्र के बीड ज़िले के एक छोटे से गांव से आते हैं, जो अक्सर सूखे की मार झेलता है और जहां खेती करना एक संघर्ष है. उनके परिवार में शिक्षा पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता था इसलिए उन्होंने सिर्फ़ दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की और इसके बाद आईटीआई का कोर्स किया. 

3.4000 के वेतन से शुरू हुआ सफर

4000 के वेतन से शुरू हुआ सफर
3

पढ़ाई खत्म होने के बाद वह काम की तलाश में पुणे चले गए और उनकी शुरुआती जॉब महज 4,000 रुपये के वेतन से शुरू हुई. जल्द ही उनकी जॉब इंफोसिस में ऑफिस बॉय के तौर पर लगी जहां उन्हें 9 हजार रुपये वेतन मिलते थे. यह उनकी उम्मीद से कही ज्यादा था. हालांकि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही नौकरी उनके भविष्य की नींव रखेगी. 

4.गेस्ट हाउस की साफ सफाई का काम करते थे भगत

गेस्ट हाउस की साफ सफाई का काम करते थे भगत
4

यहां उनका काम थका देने वाला था जिसमें उन्हें बड़े से गेस्टहाउस की सफाई के अलावा और कई छोटे-मोटे काम निपटाने पड़ते थे. यहां उनकी नजर इंफोसिस के कर्मचारियों पर पड़ी जो कंप्यूटर पर काम करके अच्छी खासी सैलरी कमा रहे थे. उन्हें एहसास हुआ कि शारीरिक काम की जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बेहतर जिंदगी जी जा सकती है.

5.लोगों की सलाह ने बदल दी भगत की जिंदगी

लोगों की सलाह ने बदल दी भगत की जिंदगी
5

उन्होंने वहां के एक कर्मचारी से उत्सुकतावश पूछा कि ऐसी जॉब कैसे मिल सकती है तो लोगों को उनकी 10वीं तक की पढ़ाई के बारे में जानकर संशय की स्थिति दिखी. हालांकि उन्हें लोगों ने ग्राफिक डिजाइन और एनीमेशन जैसी फील्ड में हाथ आजमाने का सुझाव दिया, जहां औपचारिक डिग्री से ज्यादा क्रिएटिविटी मायने रखती है. यह सलाह भगत के दिल को छू गई.

6.दिन में पढ़ाई और रात में ऑफिस बॉय की नौकरी करते थे भगत

दिन में पढ़ाई और रात में ऑफिस बॉय की नौकरी करते थे भगत
6

उन्होंने दिन में डिज़ाइन की पढ़ाई शुरू कर दी और रात में ऑफिस बॉय की नौकरी भी जारी रखी. एक साल के अंदर ही वे एक पेशेवर डिज़ाइनर बन गए. कॉरपोरेट जॉब के पीछे भागने के बजाय उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला लिया और अपनी एक डिजाइन कंपनी शुरू कर दी. हालांकि कोविड लॉकडाउन की वजह से उन्हें पुणे में अपना ऑफिस बंद करना पड़ा और वह गांव लौट आए. यहां कम खर्चों में उन्होंने अपने प्रोडक्ट के विकास पर फोकस किया.

7.अपने दम पर खड़ी किया डिज़ाइन टेम्प्लेट

अपने दम पर खड़ी किया डिज़ाइन टेम्प्लेट
7

उनकी कंपनी डिज़ाइन टेम्प्लेट ने आकार लेना शुरू किया. उन्होंने बच्चों को डिजाइन की ट्रेनिंग दी. उनकी सफलता की कहानी अखबारों में छपी और उन्हें 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत पीएम मोदी से भी काफी तारीफ मिली. आज डिज़ाइन टेम्प्लेट कैनवा जैसे ग्लोबल प्लेटफार्मों से किसी मायने में कम नहीं है. 

8.बोट फाउंडर ने उनके स्टार्टअप में किया निवेश

बोट फाउंडर ने उनके स्टार्टअप में किया निवेश
8

भगत की यात्रा शार्क टैंक इंडिया तक भी पहुंची, जहां उन्होंने बोट के संस्थापक और सीएमओ अमन गुप्ता के साथ एक करोड़ रुपये के निवेश के बदले 10 प्रतिशत इक्विटी बेचने का सौदा किया. उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है.

