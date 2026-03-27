Alert! ये 4 शर्तें पूरी नहीं कीं तो कट जाएगा LPG कनेक्शन, दूसरी गलती सबसे कॉमन है

1 . Whose LPG Cpnnection is at Risk

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LPG कनेक्शन पर क्यों सवाल?

LPG सिलिंडर मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे मूलभूत ज़रूरतों में से एक है. इसकी ब्लैक मार्केटिंग का रिस्क भी बना रहता है. इस कालाबाज़ारी को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नियम तय किये हैं, जिनका पालन करना हर LPG ग्राहक के लिए ज़रूरी है. उन नियमों का पालन नहीं करने पर आपका LPG कनेक्शन काटा जा सकता है. चलिए जानते हैं वो चार शर्तें कौन सी हैं जिनके पूरा न होने पर आपका LPG कनेक्शन काटा जा सकता है. (PTI PHOTO)

