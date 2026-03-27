Alert! ये 4 शर्तें पूरी नहीं कीं तो कट जाएगा LPG कनेक्शन, दूसरी गलती सबसे कॉमन है

बिजनेस
Kusum Lata | Mar 27, 2026, 09:11 PM IST
1.Whose LPG Cpnnection is at Risk
LPG कनेक्शन पर क्यों सवाल?
LPG सिलिंडर मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे मूलभूत ज़रूरतों में से एक है. इसकी ब्लैक मार्केटिंग का रिस्क भी बना रहता है. इस कालाबाज़ारी को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नियम तय किये हैं, जिनका पालन करना हर LPG ग्राहक के लिए ज़रूरी है. उन नियमों का पालन नहीं करने पर आपका LPG कनेक्शन काटा जा सकता है. चलिए जानते हैं वो चार शर्तें कौन सी हैं जिनके पूरा न होने पर आपका LPG कनेक्शन काटा जा सकता है. (PTI PHOTO)
2.eKYC is Mandatory
eKYC करना है ज़रूरी
सरकारी निर्देशों के अनुसार, LPG कनेक्शन के लिए eKYC ज़रूरी है. इसके लिए आधार की मदद से ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है. इसकी मदद से सरकार ग्राहकों को वेरिफाई करती है और एलपीजी कनेक्शन के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाती है. सामान्य ग्राहकों के लिए एक बार eKYC करना अनिवार्य होता है, वहीं PMUY के तहत सब्सिडी लेने वालों के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार eKYC करना ज़रूरी होता है. यह एक आसान प्रक्रिया है जो घर बैठे की जा सकती है. PTI PHOTO
3.Two LPG Connection not Allowed
एक परिवार दो LPG कनेक्शन नहीं ले सकता
एक परिवार दो LPG कनेक्शन नहीं ले सकता है. ऐसा पाए जाने पर एक कनेक्शन काट दिया जाएगा. एक ही घर में रह रहे एक से ज्यादा लोगों के नाम पर गैस कनेक्शन नहीं लिया जा सकता है. हालांकि, अगर एक शादीशुदा बेटे या बेटी की एक ही घर में अलग रसोई है तो वो अपने लिए सेपरेट कनेक्शन ले सकते हैं. PTI PHOTO
4.Inactive Connection will be deactivated
कनेक्शन एक्टिव नहीं है तो डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा
अगर आपने 6 महीने तक अपना LPG सिलिंडर रिफिल नहीं करवाया तो आपका कनेक्शन इन-एक्टिव माना जाएगा. गैस कंपनी आपका कनेक्शन डीएक्टिवेट कर देगी. कनेक्शन दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको इसके लिए तय फॉर्म भरकर गैस एजेंसी में जमा करना होगा. PTI PHOTO
5.LPG will discontinue where PNG network is available
PNG कनेक्शन पर स्विच करना जरूरी
अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां PNG नेटवर्क है, तो आपके पास PNG कनेक्शन में स्विच करने का नोटिफिकेशन आएगा. नोटिफिकेशन मिलने के तीन महीने के अंदर आपको LPG कनेक्शन सरेंडर करके PNG कनेक्शन लेना होगा. ऐसा नहीं करने पर तीन महीने के बाद आपका LPG कनेक्शन कट जाएगा. केवल उन घरों और इलाकों में LPG कनेक्शन जारी रहेगा जहां तक PNG को पहुंचाना संभव नहीं है. PTI PHOTO