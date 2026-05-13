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Prateek Yadav Net Worth: राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ

राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ

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Prateek Yadav Net Worth: राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया. मात्र 38 साल की उम्र में अचानक प्रतीक यादव के निधन से हर कोई हैरान है. उनकी पत्नी अपर्णा भी उनके पास नहीं थी. अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है...

Nitin Sharma | May 13, 2026, 11:57 AM IST

1.राजनीति में नहीं रखा कदम

राजनीति में नहीं रखा कदम
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प्रतीक यादव ने राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद राजनीति में कदम नहीं रखा. उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी पहले सपा से जुड़ी, लेकिन इसके बाद भाजपा को ज्वाइंन कर लिया, लेकिन प्रतीक यादव ने इन सब से दूर रहकर अपना बिजनेस खड़ा किया. उन्होंने रियल स्टेट से लेकर फिटनेस जिम का कारोबार कर अपने दम पर करोड़ों संपत्ति बना ली. 

(Credit Image AI)

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2.रियल स्टेट और जिम बिजनेस

रियल स्टेट और जिम बिजनेस
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प्रतीक यादव ने ब्रिटेन से एमबीए पूरा करने के बाद फिटनेस पर ध्यान दिया. उन्होंने अपना जिम बनाया. इसके साथ ही रियल स्टेट का कारोबार शुरू किया. वहीं प्रतीक को उनके बाइक और गाड़ी कलैक्शन के लिए भी जाना जाता था, भले ही प्रतीक ने राजनीति ज्वाइंन नहीं की, लेकिन उन्होंने रॉयल लाइफ को जिया. आइए जानते हैं उनकी पूरी नेटवर्थ...

(Credit Image Social Media)

3.अपने दम पर बनाई करोड़ों की संपत्ति

अपने दम पर बनाई करोड़ों की संपत्ति
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रिपोर्ट्स की मानें तो प्रतीक यादव का रियल स्टेट बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था. उन्होंने अपने दम पर करोड़ों का व्यापार शुरू किया. इससे उन्होंने करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की. इसके अलावा उनका उनका जिम की अपनी एक अलग चैन थी. प्रतीक के जिम का बिजनेस लखनऊ में चलता था. यहां आयरन कोर फिट के नाम से उनकी जिम थी, जिसे प्रतीक चलाते थे. 

(Credit Image Social Media)

4.लैंबॉर्गिनी से लेकर रैंड रोवर जैसी हैं लग्जरी गाड़ियां के थे शौकीन

लैंबॉर्गिनी से लेकर रैंड रोवर जैसी हैं लग्जरी गाड़ियां के थे शौकीन
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रियल स्टेट और जिम बिजनेस से पैसा कमाने के साथ ही प्रतीक यादव लग्जरी गाड़ियों के भी शौकीन थे. उनके पास करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा की लैंबॉर्गिनी है. इसके अलावा उनके गैराज और पसंदीदा गाड़ियों में रेंज रोवर भी उनके पास थी. इसके साथ ही लैंड रोवर डिस्कवरी और टोयटा की फॉच्यूर्नर भी प्रतीक के पास थी. इससे अलग उनके पास लग्जरी और हाईस्पीड सुपर बाइक्स हैं, जिन्हें वह शौक के लिए रखते थे. 

(Credit Image Social Media)

TRENDING NOW

5.बाइक चलाने के शौकीन थे प्रतीक

बाइक चलाने के शौकीन थे प्रतीक
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प्रतीक हाई स्पीड बाइक चलाने के शौकीन थे. उनके पास बीएमडब्ल्यू से लेकर अलग अलग लग्जरी व हाईस्पीड बाइक्स थी, जिन्हें वो शौक के तौर पर चलाते थे. प्रतीक यादव ने अपना पूरा साम्राज्य राजनीति में बिना कदम रखें अपने व्यापार से खड़ा किया. 

(Credit Image Social Media)

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