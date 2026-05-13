Prateek Yadav Net Worth: राजनीति से दूर रहकर भी करोड़ों के मालिक थे प्रतीक, Lamborghini जैसी लग्जरी गाड़ियों के थे शौकीन, जानें उनकी नेटवर्थ

4 . लैंबॉर्गिनी से लेकर रैंड रोवर जैसी हैं लग्जरी गाड़ियां के थे शौकीन

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रियल स्टेट और जिम बिजनेस से पैसा कमाने के साथ ही प्रतीक यादव लग्जरी गाड़ियों के भी शौकीन थे. उनके पास करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा की लैंबॉर्गिनी है. इसके अलावा उनके गैराज और पसंदीदा गाड़ियों में रेंज रोवर भी उनके पास थी. इसके साथ ही लैंड रोवर डिस्कवरी और टोयटा की फॉच्यूर्नर भी प्रतीक के पास थी. इससे अलग उनके पास लग्जरी और हाईस्पीड सुपर बाइक्स हैं, जिन्हें वह शौक के लिए रखते थे.

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