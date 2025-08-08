Twitter
Myopia In Children: बच्चों को अपना शिकार बना रही आंखों से जुड़ी ये खतरनाक बीमारी, जानें कैसे करें बचाव

Raksha Bandhan 2025: बॉलीवुड फिल्मों की आइकॉनिक ऑनस्क्रीन भाई-बहन जोड़ियां, जिन्हें रक्षाबंधन पर जरूर देखें

Cholesterol Signs In Eyes: आंखें खोल देंगी शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल बढ़ने का राज, ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सावधान

Aishwarya Rai Net Worth: दुबई में विला से लेकर करोड़ों की घड़ियों तक… जानें ऐश्वर्या राय की कितनी है टोटल नेटवर्थ

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

Bihar Assembly Election 2025: ​बिहार के पूर्णिया की कसबा विधानसभी सीट पर तेज हुई सियासी जंग, किसका होगा राजतिलक?

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया नया आरोप, वेबसाइट बंद कर सबूत मिटा रहा EC, शपथ पत्र को लेके EC पर कसा तंज

ऐश्वर्या राय बच्चन भारत की दूसरी सबसे अमीर अभिनेत्री बन गई हैं. फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट, दुबई विला और लग्जरी कारों के शौक से उन्होंने अपनी संपत्ति को नई ऊंचाई दी है. जानें ऐश्वर्या राय की कितनी है टोटल नेटवर्थ

राजा राम | Aug 08, 2025, 07:03 PM IST

1.दूसरी सबसे अमीर अभिनेत्री

दूसरी सबसे अमीर अभिनेत्री
1

पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर अपनी सफलता का नया कीर्तिमान बनाया है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति अब 900 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है, जिससे वह भारत की दूसरी सबसे अमीर अभिनेत्री बन गई हैं.
 

2.कुल संपत्ति 900 करोड़ रुपये

कुल संपत्ति 900 करोड़ रुपये
2

ऐश्वर्या राय बच्चन न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने बेहतरीन करियर और मजबूत ब्रांड वैल्यू के लिए भी जानी जाती हैं. फोर्ब्स के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 900 करोड़ रुपये हो गई है.

3.ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए अपनी संपत्ति बनाई

ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए अपनी संपत्ति बनाई
3

साल 2024 से जूही चावला भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री बनी हुई हैं, जिनकी नेटवर्थ 4,600 करोड़ रुपये है. इस सूची में ऐश्वर्या राय दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए अपनी संपत्ति बनाई है.
 

4.एक फिल्म के लिए करीब 10 करोड़

एक फिल्म के लिए करीब 10 करोड़
4

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐश्वर्या एक फिल्म के लिए करीब 10 करोड़ रुपये फीस लेती हैं, जबकि ब्रांड प्रमोशन के लिए एक दिन का 6 से 7 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. वह कई लक्जरी घड़ियों, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक ब्रांड्स की ब्रांड एंबेस्डर हैं.
 

5. हाई-प्रोफाइल फैमिली में से एक

हाई-प्रोफाइल फैमिली में से एक
5

उनके पति, अभिनेता अभिषेक बच्चन की कुल संपत्ति लगभग 2,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. अभिषेक एक फिल्म के लिए 5 से 10 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. बच्चन परिवार बॉलीवुड के सबसे अमीर और हाई-प्रोफाइल फैमिली में से एक है.
 

6.दुबई में भी एक शानदार विला

दुबई में भी एक शानदार विला
6

ऐश्वर्या का मुंबई स्थित वायु विला उनका प्रमुख निवास है, लेकिन इसके अलावा वह और अभिषेक दुबई के जुमेराह गोल्फ एस्टेट्स के सैंक्चुअरी फॉल्स में भी एक शानदार विला के मालिक हैं, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये है.

7.लग्जरी कारों का भी शौक

लग्जरी कारों का भी शौक
7

ऐश्वर्या को लग्जरी कारों का भी शौक है. उनके कलेक्शन में Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Ghost, Audi A8L, Bentley Continental GT, Mercedes-Benz S500 और Lexus LX 570 जैसी कारें शामिल हैं.
 

8.सही ब्रांडिंग से बॉलीवुड में भी करोड़ों की नेटवर्थ

सही ब्रांडिंग से बॉलीवुड में भी करोड़ों की नेटवर्थ
8

फिल्मों से लेकर ब्रांड प्रमोशन और लग्जरी लाइफस्टाइल तक, ऐश्वर्या राय बच्चन की सफलता इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और सही ब्रांडिंग से बॉलीवुड में भी अरबों की नेटवर्थ बनाई जा सकती है.

