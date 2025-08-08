Aishwarya Rai Net Worth: दुबई में विला से लेकर करोड़ों की घड़ियों तक… जानें ऐश्वर्या राय की कितनी है टोटल नेटवर्थ

1 . दूसरी सबसे अमीर अभिनेत्री

पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर अपनी सफलता का नया कीर्तिमान बनाया है. फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति अब 900 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है, जिससे वह भारत की दूसरी सबसे अमीर अभिनेत्री बन गई हैं.

