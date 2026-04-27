पानी में तैरता है ये प्लेन, टेक-ऑफ और लैंडिंग भी पानी पर! अब भारत में उड़ेगा, DGCA ने दी मंजूरी

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Kusum Lata | Apr 27, 2026, 01:19 PM IST
1.What are Seaplane
क्या होते हैं Seaplane
Seaplane होते तो विमान ही हैं, लेकिन इन्हें खास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है. इस प्लेन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये पानी में तैर सकें, पानी की सतह से टेकऑफ कर सकें और पानी की सतह पर लैंड कर सकें. इनका इस्तेमाल ऐसे इलाकों में किया जाता है, जहां रनवे की सुविधा नहीं होती, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में ये प्रमुख रूप से इस्तेमाल होते हैं. ऐसे इलाके जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग संभव नहीं होती, वहां सीप्लेन इस्तेमाल किया जाता है. फोटो- कैन्वा
2.Types of Seaplane
कितने तरह के सीप्लेन होते हैं?
सीप्लेन प्रमुख रूप से दो तरह के होते हैं. फ्लाइंग बोट और फ्लोटप्लेन. फ्लोट प्लेन मुख्य रूप से एक प्लेन होता है, जिसमें पानी की सतह पर लैंडिंग के लिए फ्लोट्स लगे होते हैं. वहीं, फ्लाइंग बोट का आकार नाव की तरह होता है. फ्लाइंग बोट आकार में फ्लोट प्लेन से बड़ा होता है, फिलहाल कमर्शियली फ्लाइंग बोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. दूरस्थ इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए फ्लोट प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है. फोटो- कैन्वा
3.Where will Seaplane operations start in India?
भारत में कहां इस्तेमाल होगा सी-प्लेन?
भारत में सीप्लेन की कमर्शियल फ्लाइंग की शुरुआत लक्षद्वीप से होगी. Skyhop Airline यहां के पांच द्वीपों को एक-दूसरे से जोड़ने और लक्षद्वीप को मेनलैंड से जोड़ने के लिए सीप्लेन की शुरुआत करेगी. एयरलाइन की योजना है कि शुरुआत में 19 सीटर फ्लोट प्लेन उड़ाई जाएगी. फोटो- कैन्वा
4.India's First Dedicated Commercial Seaplane Operator: SkyHop
क्या भारत में पहले कभी उड़ा है कमर्शियल सी प्लेन?
भारत में इससे पहले तीन बार सीप्लेन सर्विसेस शुरू की जा चुकी हैं. 2010 में अंडमान-निकोबार को पोर्टब्लेयर से जोड़ने के लिए जलहंस. 2020-21 में साबरमती रिवरफ्रंट और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जोड़ने के लिए सर्विस. 2013-14 में केरल के बैकवॉटर्स को जोड़ने के लिए केरल सीप्लेन प्रोजेक्ट. हालांकि, ये सेवाएं जारी नहीं रह पाईं, इसकी एक वजह ये भी थी कि इनमें शामिल ऑपरेटर्स फुल फ्लेजेड SkyHop भारत की पहली ऐसी एयरलाइन है, जो पूरी तरह कमर्शियल सीप्लेन्स ऑपरेट करेगी. फोटो- कैन्वा
5.Who is the founder of Skyhop
स्काईहॉप एविएशन की फाउंडर और CEO हैं अवनी सिंह. अवनी सिंह स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह की बेटी हैं. वह स्पाइस जेट में डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट भी हैं. DGCA से AOC मिलने के बाद अवनी सिंह ने कहा, 'AOC प्राप्त करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आधार देता है.' फोटो- कैन्वा