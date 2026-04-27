FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Diabetes: गर्मी में अचानक क्यों बढ़ने लगता है ब्लड शुगर? जानिए कैसे तुरंत डायबिटीज कर सकते हैं कंट्रोल 

गर्मी में अचानक क्यों बढ़ने लगता है ब्लड शुगर? जानिए कैसे तुरंत डायबिटीज कर सकते हैं कंट्रोल

Heatstroke Remedy: लू लगते ही तुरंत क्या करें? ये 7 उपाय इमरजेंसी में हीट स्ट्रोक से बचाएंगे जान

लू लगते ही तुरंत क्या करें? ये 7 उपाय इमरजेंसी में हीट स्ट्रोक से बचाएंगे जान

ईरान ने जंग खत्म करने को लेकर भेजा नया प्रस्ताव, होर्मुज फिर से खोलने के लिए ट्रंप के सामने रखी ये शर्त

ईरान ने जंग खत्म करने को लेकर भेजा नया प्रस्ताव, होर्मुज फिर से खोलने के लिए ट्रंप के सामने रखी ये शर्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पानी में तैरता है ये प्लेन, टेक-ऑफ और लैंडिंग भी पानी पर! अब भारत में उड़ेगा, DGCA ने दी मंजूरी

पानी में तैरता है ये प्लेन, टेक-ऑफ और लैंडिंग भी पानी पर! अब भारत में उड़ेगा, DGCA ने दी मंजूरी

फिल्मों में आर्मी की वर्दी पहनना सही है? जानिए क्या कहता डिफेंस रूल

फिल्मों में आर्मी की वर्दी पहनना सही है? जानिए क्या कहता डिफेंस रूल

Budh Gochar 2026:बुध के मेष राशि में गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, बिजनेस से लेकर नौकरी में मिलेगी तगड़ी ग्रोथ

बुध के मेष राशि में गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, बिजनेस से लेकर नौकरी में मिलेगी तगड़ी ग्रोथ

HomePhotos

बिजनेस

पानी में तैरता है ये प्लेन, टेक-ऑफ और लैंडिंग भी पानी पर! अब भारत में उड़ेगा, DGCA ने दी मंजूरी

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने Skyhop Aviation को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया है. यह भारत की पहली एयरलाइन होगी जो केवल सीप्लेन (seaplane) का परिचालन करेगी. चलिए जानते हैं कि Seaplane क्या होते हैं और Skyhop कैसे काम करेगी.

Kusum Lata | Apr 27, 2026, 01:19 PM IST

1.What are Seaplane

What are Seaplane
1

क्या होते हैं Seaplane

Seaplane होते तो विमान ही हैं, लेकिन इन्हें खास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है. इस प्लेन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये पानी में तैर सकें, पानी की सतह से टेकऑफ कर सकें और पानी की सतह पर लैंड कर सकें. इनका इस्तेमाल ऐसे इलाकों में किया जाता है, जहां रनवे की सुविधा नहीं होती, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में ये प्रमुख रूप से इस्तेमाल होते हैं. ऐसे इलाके जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग संभव नहीं होती, वहां सीप्लेन इस्तेमाल किया जाता है. फोटो- कैन्वा

Advertisement

2.Types of Seaplane

Types of Seaplane
2

कितने तरह के सीप्लेन होते हैं?

सीप्लेन प्रमुख रूप से दो तरह के होते हैं. फ्लाइंग बोट और फ्लोटप्लेन. फ्लोट प्लेन मुख्य रूप से एक प्लेन होता है, जिसमें पानी की सतह पर लैंडिंग के लिए फ्लोट्स लगे होते हैं. वहीं, फ्लाइंग बोट का आकार नाव की तरह होता है. फ्लाइंग बोट आकार में फ्लोट प्लेन से बड़ा होता है, फिलहाल कमर्शियली फ्लाइंग बोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. दूरस्थ इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए फ्लोट प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है. फोटो- कैन्वा

3.Where will Seaplane operations start in India?

Where will Seaplane operations start in India?
3

भारत में कहां इस्तेमाल होगा सी-प्लेन?

भारत में सीप्लेन की कमर्शियल फ्लाइंग की शुरुआत लक्षद्वीप से होगी. Skyhop Airline यहां के पांच द्वीपों को एक-दूसरे से जोड़ने और लक्षद्वीप को मेनलैंड से जोड़ने के लिए सीप्लेन की शुरुआत करेगी. एयरलाइन की योजना है कि शुरुआत में 19 सीटर फ्लोट प्लेन उड़ाई जाएगी. फोटो- कैन्वा

4.India's First Dedicated Commercial Seaplane Operator: SkyHop

India's First Dedicated Commercial Seaplane Operator: SkyHop
4

क्या भारत में पहले कभी उड़ा है कमर्शियल सी प्लेन?

भारत में इससे पहले तीन बार सीप्लेन सर्विसेस शुरू की जा चुकी हैं. 2010 में अंडमान-निकोबार को पोर्टब्लेयर से जोड़ने के लिए जलहंस. 2020-21 में साबरमती रिवरफ्रंट और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जोड़ने के लिए सर्विस. 2013-14 में केरल के बैकवॉटर्स को जोड़ने के लिए केरल सीप्लेन प्रोजेक्ट. हालांकि, ये सेवाएं जारी नहीं रह पाईं, इसकी एक वजह ये भी थी कि इनमें शामिल ऑपरेटर्स फुल फ्लेजेड SkyHop भारत की पहली ऐसी एयरलाइन है, जो पूरी तरह कमर्शियल सीप्लेन्स ऑपरेट करेगी. फोटो- कैन्वा

TRENDING NOW

5.Who is the founder of Skyhop

Who is the founder of Skyhop
5

कौन हैं स्काईहॉप एविएशन की फाउंडर

स्काईहॉप एविएशन की फाउंडर और CEO हैं अवनी सिंह. अवनी सिंह स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह की बेटी हैं. वह स्पाइस जेट में डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट भी हैं. DGCA से AOC मिलने के बाद अवनी सिंह ने कहा, 'AOC प्राप्त करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. यह हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आधार देता है.' फोटो- कैन्वा

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पानी में तैरता है ये प्लेन, टेक-ऑफ और लैंडिंग भी पानी पर! अब भारत में उड़ेगा, DGCA ने दी मंजूरी
पानी में तैरता है ये प्लेन, टेक-ऑफ और लैंडिंग भी पानी पर! अब भारत में उड़ेगा, DGCA ने दी मंजूरी
फिल्मों में आर्मी की वर्दी पहनना सही है? जानिए क्या कहता डिफेंस रूल
फिल्मों में आर्मी की वर्दी पहनना सही है? जानिए क्या कहता डिफेंस रूल
Budh Gochar 2026:बुध के मेष राशि में गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, बिजनेस से लेकर नौकरी में मिलेगी तगड़ी ग्रोथ
बुध के मेष राशि में गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, बिजनेस से लेकर नौकरी में मिलेगी तगड़ी ग्रोथ
प्रसाद में नॉनवेज देते हैं भारत के ये मंदिर, लिस्ट में एक-एक नाम और जगह होश ही उड़ा देंगे
प्रसाद में नॉनवेज देते हैं भारत के ये मंदिर, लिस्ट में एक-एक नाम और जगह होश ही उड़ा देंगे
9,000 साल से जिंदा है ये एक पेड़ का जंगल, प्रकृति का अद्भुत करिश्मा देख साइंटिस्ट भी हैरान
9,000 साल से जिंदा है ये एक पेड़ का जंगल, प्रकृति का अद्भुत करिश्मा देख साइंटिस्ट भी हैरान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न
जन्म मूलांक से जानें आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज? आपके बर्थडेट में छिपा है शादी का ये दिलचस्प पैटर्न
Sanwaliya Seth Temple: एक महीने में 41 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा, सांवलिया सेठ मंदिर में दान का टूटा सारा पुराना रिकॉर्ड
एक महीने में 41 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा, सांवलिया सेठ मंदिर में दान का टूटा सारा पुराना रिकॉर्ड
Horoscope 26 April 2026: आज का दिन किस राशि के लिए रहेगा खास? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किस राशि के लिए रहेगा खास? पढ़ें सभी 12 राशियों का प्रेम, करियर और सेहत का हाल
Numerology: लीडर और हाई अचीवर्स होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, कंप्यूटर से भी तेज चलता है दिमाग  
Numerology: लीडर और हाई अचीवर्स होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, कंप्यूटर से भी तेज चलता है दिमाग
Numerology: किस उम्र में मिलेगा आपको सक्सेस और पैसा? आपनी बर्थडेट से जानिए कब शुरू होगा लाइफ का गोल्डन टाइम 
किस उम्र में मिलेगा आपको सक्सेस और पैसा? आपनी बर्थडेट से जानिए कब शुरू होगा लाइफ का गोल्डन टाइम
MORE
Advertisement