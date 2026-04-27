पानी में तैरता है ये प्लेन, टेक-ऑफ और लैंडिंग भी पानी पर! अब भारत में उड़ेगा, DGCA ने दी मंजूरी

4 . India's First Dedicated Commercial Seaplane Operator: SkyHop

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क्या भारत में पहले कभी उड़ा है कमर्शियल सी प्लेन?

भारत में इससे पहले तीन बार सीप्लेन सर्विसेस शुरू की जा चुकी हैं. 2010 में अंडमान-निकोबार को पोर्टब्लेयर से जोड़ने के लिए जलहंस. 2020-21 में साबरमती रिवरफ्रंट और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जोड़ने के लिए सर्विस. 2013-14 में केरल के बैकवॉटर्स को जोड़ने के लिए केरल सीप्लेन प्रोजेक्ट. हालांकि, ये सेवाएं जारी नहीं रह पाईं, इसकी एक वजह ये भी थी कि इनमें शामिल ऑपरेटर्स फुल फ्लेजेड SkyHop भारत की पहली ऐसी एयरलाइन है, जो पूरी तरह कमर्शियल सीप्लेन्स ऑपरेट करेगी. फोटो- कैन्वा