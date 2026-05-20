9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ की ₹30 की दिहाड़ी, आज 15000 Cr के मालिक का दुनिया के 150 देशों में चल रहा है कारोबार

1 . पंजाब के एक कारोबारी की कहानी आपकी सोच बदल देगी

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क्या सिर्फ बड़ी डिग्री ही सफलता की गारंटी होती है? पंजाब के एक कारोबारी की कहानी इस सोच को पूरी तरह बदल देती है. कभी फैक्ट्री में मामूली मजदूरी करने वाला एक लड़का आज हजारों करोड़ रुपये के बिजनेस साम्राज्य का मालिक है और उसकी कंपनी का कारोबार दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है.

यह कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि उस सोच की है जिसमें हालात से हार मानने के बजाय मौके तलाशे जाते हैं. खास बात यह है कि इस सफर की शुरुआत किसी बड़े निवेश या पारिवारिक बिजनेस से नहीं, बल्कि संघर्ष और छोटे-छोटे कामों से हुई थी. (फोटो एआई)

