44 दिन में 4X रिटर्न, 1 लाख के बने 4.24 लाख: युद्ध के बीच रॉकेट बना ये शेयर, क्या अब भी है मौका?

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Kusum Lata | Apr 15, 2026, 11:53 AM IST
1.Alfavision Overseas India Share Price
हम बात कर रहे हैं अल्फाविज़न ओवरसीज़ इंडिया की. इस कंपनी के शेयर 2 मार्च, 2026 को 3 रुपये 67 पैसे पर ट्रेड कर रहे थे. आज की तारीख (15 अप्रैल) में कंपनी के शेयर 15.58 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. यह लगभग चार गुना की बढ़ोतरी है.
2.1 Lakh became 4.24 Lakh in 44 days
अगर आपने Alfavision Overseas India पर 2 मार्च को 1 लाख रुपये लगाए होते, आपके पास होते 27,247 शेयर्स. आज की तारीख में इन शेयर्स की कुल कीमत होती 4,24, 523 रुपये. यानी सिर्फ 44 दिन में 4 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न.
3.Alfavision Overseas India Share Prediction
Groww ने इस शेयर को बुलिश रेटिंग दी है. बुलिश रेटिंग यानी ये शेयर अभी तेज़ी से चढ़ रहा है. इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 96 प्लस है, यह एक ओवरबॉट शेयर है. किसी शेयर को ओवरबॉट रेटिंग तब मिलती है जब वो शेयर बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से चढ़ता है. Zerodha की वेबसाइट के मुताबिक, अगर कोई शेयर लंबे समय तक ओवरबॉट रेटिंग के साथ रहता है तो उसे खरीदने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि ओवरबॉट शेयर्स में अमूमन पॉजिटिव मोमेंटम लंबे समय तक बना रहता है.
4.Alfavision Overseas India Share Past Performance
अल्फाविज़न ओवरसीज़ इंडिया शेयर की कीमत फिलहाल अपने 52 वीक हाई पर है. कंपनी के शेयर्स ने सितंबर 2022 में 41 रुपये का अपना ऑलटाइम हाई प्राइस अचीव किया था. 5 साल में कंपनी ने 305 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. वहीं, बीते एक साल में कंपनी के शेयर्स में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. बीते साल अप्रैल में शेयर्स 12+ रुपये पर थे. इस साल मार्च की शुरुआत तक शेयर्स 3+ रुपये पर आ गए. उसके बाद शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली और शेयर्स 15.58 पर पहुंचे. एक साल में इस शेयर ने 25 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.
5.Alfavision Overseas India: Business
Alfavision Overseas (India) Limited कृषि क्षेत्र में काम करती है. कंपनी ऑर्गैनिक फार्मिंग और हर्बल मेडिसिन उगाने का काम करती है. कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कंपनी का फोकस ग्रीन फ्यूचर है और कंपनी का ध्येय वाक्य है- एक पौधा लगाओ, चाहे वो इस धरती पर आपका आखिरी काम ही क्यों न हो. कंपनी के नाम 1,50,000 पेड़ लगाने का रिकॉर्ड भी है.
नोटः यह खबर केवल जानकारी के लिए है. शेयर मार्केट में निवेश बाज़ार जोखिम के अधीन है. निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर लें.