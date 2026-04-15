44 दिन में 4X रिटर्न, 1 लाख के बने 4.24 लाख: युद्ध के बीच रॉकेट बना ये शेयर, क्या अब भी है मौका?

4 . Alfavision Overseas India Share Past Performance

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अल्फाविज़न ओवरसीज़ इंडिया शेयर की कीमत फिलहाल अपने 52 वीक हाई पर है. कंपनी के शेयर्स ने सितंबर 2022 में 41 रुपये का अपना ऑलटाइम हाई प्राइस अचीव किया था. 5 साल में कंपनी ने 305 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. वहीं, बीते एक साल में कंपनी के शेयर्स में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. बीते साल अप्रैल में शेयर्स 12+ रुपये पर थे. इस साल मार्च की शुरुआत तक शेयर्स 3+ रुपये पर आ गए. उसके बाद शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली और शेयर्स 15.58 पर पहुंचे. एक साल में इस शेयर ने 25 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.