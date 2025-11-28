FacebookTwitterYoutubeInstagram
Lunch के बाद छा जाती है सुस्ती? इन 3 आसान उपायों से दोपहर में खाने के बाद भी रहेंगे एक्टिव

कौन हैं खालिदा जिया? बांग्लादेश की सियासत में शेख हसीना की रही हैं चीर प्रतिद्वंद्वी, तबीयत बेहद नाजुक

इस पौधे में है कई बीमारियों से लड़ने की ताकत, जड़ से फूल तक, हर हिस्सा है रामबाण!

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे

अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया

डीएनए मनी

अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया

UIDAI ने आधार यूजर्स के लिए एक बड़ा डिजिटल अपडेट पेश किया है. अब लोग बिना किसी दस्तावेज और बिना केंद्र पर गए घर बैठे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकेंगे. नई सर्विस OTP और फेस ऑथेंटिकेशन पर आधारित होगी, जिससे प्रक्रिया पहले से कहीं तेज और आसान हो जाएगी.

राजा राम | Nov 28, 2025, 07:22 PM IST

1.घर बैठे अपडेट

घर बैठे अपडेट
1

UIDAI ने आधार से जुड़े करोड़ों यूजर्स के लिए एक नई डिजिटल सुविधा की घोषणा की है. इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर को घर बैठे अपडेट कर सकेगा.

2.नई सुविधा आधार एप के जरिए उपलब्ध

नई सुविधा आधार एप के जरिए उपलब्ध
2

नई सुविधा आधार एप के जरिए उपलब्ध होगी, जहां यूजर्स को सिर्फ अपना आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

3.प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाएगी

प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाएगी
3

UIDAI का कहना है कि यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो दूरदराज इलाकों में रहते हैं या उम्रदराज हैं और अपडेट सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत होती है. नई प्रणाली में किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी और प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाएगी.

4.डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखकर तैयार की गई है

डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखकर तैयार की गई है
4

अब तक मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ता था, जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और लंबी कतारों जैसी समस्याएं होती थीं. लेकिन नई व्यवस्था डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.

5.नया आधार एप भी लॉन्च

नया आधार एप भी लॉन्च
5

UIDAI ने हाल ही में अपना नया आधार एप भी लॉन्च किया है, जिसमें एक ही फोन पर परिवार के पांच सदस्यों के आधार स्टोर किए जा सकते हैं. इस एप में फेस ऑथेंटिकेशन, सिक्योर लॉगिन और ऑफलाइन व्यू जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं.

6.आसान KYC की सुविधा

आसान KYC की सुविधा
6

नया एप प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हुए बनाया गया है, जिसमें यूजर्स केवल वही जानकारी साझा कर सकते हैं जो किसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो. इससे डेटा सुरक्षा और आसान KYC की सुविधा बढ़ती है. बहरहाल, सरकार का लक्ष्य है कि आधार से जुड़ी सभी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हों, ताकि लोगों को हर जरूरी सुविधा फोन से ही उपलब्ध करवायी जा सके.

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में
Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे
अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
