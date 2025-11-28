अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया

डीएनए मनी
राजा राम | Nov 28, 2025, 07:22 PM IST
1.घर बैठे अपडेट
UIDAI ने आधार से जुड़े करोड़ों यूजर्स के लिए एक नई डिजिटल सुविधा की घोषणा की है. इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर को घर बैठे अपडेट कर सकेगा.
2.नई सुविधा आधार एप के जरिए उपलब्ध
नई सुविधा आधार एप के जरिए उपलब्ध होगी, जहां यूजर्स को सिर्फ अपना आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
3.प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाएगी
UIDAI का कहना है कि यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो दूरदराज इलाकों में रहते हैं या उम्रदराज हैं और अपडेट सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत होती है. नई प्रणाली में किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी और प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाएगी.
4.डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखकर तैयार की गई है
अब तक मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ता था, जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और लंबी कतारों जैसी समस्याएं होती थीं. लेकिन नई व्यवस्था डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.
5.नया आधार एप भी लॉन्च
UIDAI ने हाल ही में अपना नया आधार एप भी लॉन्च किया है, जिसमें एक ही फोन पर परिवार के पांच सदस्यों के आधार स्टोर किए जा सकते हैं. इस एप में फेस ऑथेंटिकेशन, सिक्योर लॉगिन और ऑफलाइन व्यू जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं.
6.आसान KYC की सुविधा
नया एप प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हुए बनाया गया है, जिसमें यूजर्स केवल वही जानकारी साझा कर सकते हैं जो किसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो. इससे डेटा सुरक्षा और आसान KYC की सुविधा बढ़ती है. बहरहाल, सरकार का लक्ष्य है कि आधार से जुड़ी सभी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हों, ताकि लोगों को हर जरूरी सुविधा फोन से ही उपलब्ध करवायी जा सके.