अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया

6 . आसान KYC की सुविधा

6

नया एप प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हुए बनाया गया है, जिसमें यूजर्स केवल वही जानकारी साझा कर सकते हैं जो किसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो. इससे डेटा सुरक्षा और आसान KYC की सुविधा बढ़ती है. बहरहाल, सरकार का लक्ष्य है कि आधार से जुड़ी सभी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हों, ताकि लोगों को हर जरूरी सुविधा फोन से ही उपलब्ध करवायी जा सके.