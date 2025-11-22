Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

डीएनए मनी
सुमित तिवारी | Nov 22, 2025, 12:45 PM IST
1.आधार का नया डिजाइन
नई योजना के तहत UIDAI आधार को नए डिजाइन के साथ पेश करेगा, इस डिजाइन में जानकारियां ना होकर सिर्फ फोटो और QR Code हो सकते हैं.
2.अधार पर नाम और पता नहीं होगा!
यानी की अब आधार पर नाम पता जन्मतिथि और बायोमेट्रिक की जानकारी नहीं होगी. बल्कि एक बार कोड दिया जाएगा जिससे सभी जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकती है.
3.ऑनलाइन क्रॉन्फ्रेंस में दी जानकारी
UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बताया कि आधार की कॉपी से होने वाले मिसयूज को रोकने के लिए नए नियम की तैयारी चल रही है.
4.मिसयूज नहीं होगा
इस नियम के आने के बाद आधार कार्ड देखने या फोटोकॉपी किसी व्यक्ति, संस्था और कंपनियों को देने पर उसकी डिटेल का मिसयूज नहीं होगा.
5.कैसे होता है मिसयूज
अक्सर क्या होता है कि होटल और सिम लेने के लिए लोग आधार कार्ड देते है और फिर उसका मिसयूज होना शुरू हो जाता है. इसी से बचने के लिए UIDAI ये अपडेट लाने जा रहा है. हो सकता है कि दिसंबर से ये लागू हो जाएं.