ICC ने इस क्रिकेटर को किया सस्पेंड, लगे तीन गंभीर आरोप; जानें पूरा मामला

Tihar Cow Therapy: कैदियों के लिए तिहाड़ जेल में चल रही 'काऊ थेरेपी', जानिए क्या हैं इसके फायदे

IPL 2026 में नहीं खेलेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान Shreyas Iyer? सामने आया बड़ा अपडेट

IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी

Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्‍था भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. ये बदलाव दिसंबर में लागू हो सकते है आइए जातने है कि आधार कार्ड से जुड़े हुए कौन से बदलाव किए जा सकते हैं.

सुमित तिवारी | Nov 22, 2025, 12:45 PM IST

1.आधार का नया डिजाइन

आधार का नया डिजाइन
1

नई योजना के तहत UIDAI आधार को नए डिजाइन के साथ पेश करेगा, इस डिजाइन में जानकारियां ना होकर सिर्फ फोटो और QR Code हो सकते हैं.
 

2.अधार पर नाम और पता नहीं होगा!

अधार पर नाम और पता नहीं होगा!
2

यानी की अब आधार पर नाम पता जन्मतिथि और बायोमेट्रिक की जानकारी नहीं होगी. बल्कि एक बार कोड दिया जाएगा जिससे सभी जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकती है.

3.ऑनलाइन क्रॉन्फ्रेंस में दी जानकारी

ऑनलाइन क्रॉन्फ्रेंस में दी जानकारी
3

UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने एक ऑनलाइन कॉन्‍फ्रेंस में बताया कि आधार की कॉपी से होने वाले मिसयूज को रोकने के लिए नए नियम की तैयारी चल रही है.

4.मिसयूज नहीं होगा

मिसयूज नहीं होगा
4

इस नियम के आने के बाद आधार कार्ड देखने या फोटोकॉपी किसी व्‍यक्ति, संस्‍था और कंपनियों को देने पर उसकी डिटेल का मिसयूज नहीं होगा. 

5.कैसे होता है मिसयूज

कैसे होता है मिसयूज
5

अक्सर क्या होता है कि होटल और सिम लेने के लिए लोग आधार कार्ड देते है और फिर उसका मिसयूज होना शुरू हो जाता है. इसी से बचने के लिए UIDAI ये अपडेट लाने जा रहा है. हो सकता है कि दिसंबर से ये लागू हो जाएं. 

