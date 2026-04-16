8th Pay Commission: सरकारी नौकरी वालों को सच में मिलेगी 69,000 मिनिमम सैलरी? कहां फंसा पेच

3 . Can Basic salary be hiked this much

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क्या इतनी ज्यादा बढ़ सकती है बेसिक सैलरी

क्या आपने कभी मोलभाव किया है? फर्ज़ कीजिए, कि आप एक कुर्ता खरीदने गए. दुकानदार ने कीमत बताई 1000 रुपये. आपको पता है कि 1000 रुपये तो ज्यादा हैं, तो आपने कहा 400 से ज्यादा नहीं देंगे. अब मोलभाव होगा और एक पॉइंट के बाद दुकानदार अड़ जाएगा कि 600 से नीचे तो संभव ही नहीं है. आप 600 रुपये में कुर्ता ले आएंगे. NCJCM के इस प्रस्ताव के साथ. नेगोसिएशन की गुंजाइश बनाए रखने के लिए NCJCM स्टाफ साइड ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव देता है.