8th Pay Commission: सरकारी नौकरी वालों को सच में मिलेगी 69,000 मिनिमम सैलरी? कहां फंसा पेच

बिजनेस
Kusum Lata | Apr 16, 2026, 01:36 PM IST
1.How much hike govt employees are expecting
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी
- मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये.
- फिटमेंट फैक्टर 3.83. (फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा आंकड़ा है जिसे पे कमीशन महंगाई और दूसरे आर्थिक फैक्टर्स को ध्यान में रखकर तय करता है. इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सरकारी कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी तय होती है.)
- सालाना 6 प्रतिशत का इन्क्रीमेंट.
- HRA में बदलाव
- ओल्ड पेंशन स्कीम में वापसी
2.How 69,000 Minimum pay was decided
कैसे तय हुई 69,000 की मिनिमम सैलरी
NCJCM ने एक शीट भी साझा की है. इसमें घर में हर महीने लगने वाले सामान की लिस्ट के साथ उनकी रीटेल प्राइस लिखी गई है. इस आधार पर बताया गया है कि एक महीने में एक सामान्य परिवार लगभग 68,947 रुपये खर्च करता है. इसी को आधार बनाकर 69,000 की मिनिमम सैलरी की मांग की गई है.
3.Can Basic salary be hiked this much
क्या इतनी ज्यादा बढ़ सकती है बेसिक सैलरी
क्या आपने कभी मोलभाव किया है? फर्ज़ कीजिए, कि आप एक कुर्ता खरीदने गए. दुकानदार ने कीमत बताई 1000 रुपये. आपको पता है कि 1000 रुपये तो ज्यादा हैं, तो आपने कहा 400 से ज्यादा नहीं देंगे. अब मोलभाव होगा और एक पॉइंट के बाद दुकानदार अड़ जाएगा कि 600 से नीचे तो संभव ही नहीं है. आप 600 रुपये में कुर्ता ले आएंगे. NCJCM के इस प्रस्ताव के साथ. नेगोसिएशन की गुंजाइश बनाए रखने के लिए NCJCM स्टाफ साइड ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव देता है.
4.What Happened During 7th Pay Commission
सातवें वेतनमान आयोग में क्या हुआ था
7वें पे कमीशन में 3.68 फिटमेंट फैक्टर और 26,000 की बेसिक सैलरी का प्रस्ताव NCJCM के स्टाफ साइड से दिया गया था. लेकिन इसकी जगह 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 18,000 की मिनिमम बेसिक सैलरी पर मुहर लगी थी.
5.How Much Govt Employee salary can actually increase
कितनी बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?
हाल के सालों में तेज़ी से बढ़ी महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.8 से 3.2 के बीच रह सकता है. इस फिटमेंट फैक्टर में भी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी ग्रोथ दिखेगी. हालांकि, इस बात की संभावना कम है कि मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये तक बढ़ेगी.