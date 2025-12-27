8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

बिजनेस
राजा राम | Dec 27, 2025, 06:19 PM IST
1.क्या है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक ऐसा गुणक (Multiplier) होता है, जिसके जरिए मौजूदा मूल वेतन और पेंशन को नए वेतन आयोग के तहत संशोधित किया जाता है. यही फैक्टर तय करता है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी.
2.इसका असर भत्तों, पेंशन और कुल टेक-होम सैलरी पर पड़ता है
हर नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि इसका असर भत्तों, पेंशन और कुल टेक-होम सैलरी पर पड़ता है. इसी वजह से कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
3.कर्मचारी यूनियनों की ओर से 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग
कर्मचारी यूनियनों की ओर से 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग उठाई गई है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई, जीवन-यापन की लागत और वास्तविक वेतन में ठहराव को देखते हुए बड़ा फिटमेंट फैक्टर जरूरी है.
4.सीमित बढ़ोतरी का रास्ता भी अपना सकती है
हालांकि दूसरी तरफ सरकार की वित्तीय स्थिति भी एक बड़ा फैक्टर है. टैक्स कलेक्शन, सब्सिडी का बोझ और फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में रखते हुए सरकार सीमित बढ़ोतरी का रास्ता भी अपना सकती है.
5.महंगाई भत्ता 60 से 70 प्रतिशत तक पहुंच सकता है
जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता 60 से 70 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. इसके बाद डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा.
6.रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने लग सकते हैं
फिलहाल सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. वेतन आयोग के गठन के बाद पैनल को रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने लग सकते हैं.
7.आखिरी फैसला केंद्रीय कैबिनेट ही लेगी
फिटमेंट फैक्टर पर आखिरी फैसला केंद्रीय कैबिनेट ही लेगी. तब तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी हर अपडेट पर करीबी नजर बनाए हुए हैं.