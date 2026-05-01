8th Pay Commission: राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की कब बढ़ेगी सैलरी?

3 . राज्यों को मिलेगा 8th Pay Commission का फायदा?

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राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को पे कमीशन का सीधा फायदा नहीं मिलता है. हालांकि, पे कमीशन के लागू होने के बाद राज्यों की सरकारें अपने यहां रिव्यू करती हैं और पे कमीशन की तरह से अपने-अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करती हैं. कुछ राज्य 8th Pay Commission के सुझावों को सीधा लागू करते हैं. हालांकि, राज्य 8th Pay Commision की सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं. आमतौर पर केंद्र में पे कमीशन लागू होने के बाद राज्यों में एक से चार साल के अंदर सैलरी रिवीजन होता है.