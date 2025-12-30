FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, बीते 24 घंटे में यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर

आर्थिक ताकत में भारत की बड़ी छलांग, जापान को पीछे छोड़कर बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

BPSC AEDO 2025: बीपीएससी ने एईडीओ 2025 परीक्षा की कैंसिल, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

अगले महीने सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं? यहां जानें सबसे ताजा अपडेट

पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और रेहान वाड्रा तक... जानिए गांधी परिवार में किस-किसने की लव मैरिज

राजनीति से कारोबार तक रेहान वाड्रा की फैमिली का दमदार है बैकग्राउंड, जानें प्रियंका गांधी के समधी-समधन का प्रोफेशन

Photos

बिजनेस

8th Pay Commission: अगले महीने सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं? यहां जानें सबसे ताजा अपडेट

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं लगातार तेज है. सैलरी, पेंशन और महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी को लेकर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं. ऐसे में सवाल है, क्या वाकई अगले महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी?

राजा राम | Dec 30, 2025, 07:57 PM IST

1.बड़ी राहत की उम्मीद

बड़ी राहत की उम्मीद
1

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का रास्ता साफ कर दिया है. इससे देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत की उम्मीद जगी है.

2.आधिकारिक तारीख पर अंतिम मुहर नहीं लगी है

आधिकारिक तारीख पर अंतिम मुहर नहीं लगी है
2

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक तारीख पर अंतिम मुहर नहीं लगी है.

3.न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल संभव

न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल संभव
3

कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल सैलरी बढ़ोतरी को लेकर है. अनुमान है कि ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) इस बार अहम भूमिका निभाएगा, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल संभव है.

4.फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रह सकता है

फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रह सकता है
4

जानकारों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रह सकता है. अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम वेतन मौजूदा स्तर से काफी ऊपर जा सकता है.

TRENDING NOW

5.पेंशनभोगियों का DA सुरक्षित

पेंशनभोगियों का DA सुरक्षित
5

इसी बीच सोशल मीडिया पर महंगाई भत्ता (DA) बंद होने की अफवाहें भी उड़ीं. सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए साफ कहा कि आम पेंशनभोगियों का DA सुरक्षित है.

6.लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी

लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी
6

अब सवाल है, क्या अगले महीने से बढ़ी सैलरी मिलेगी? संसद में सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा. लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी.

7.अभी थोड़ा इंतजार करना होगा

अभी थोड़ा इंतजार करना होगा
7

वित्त मंत्रालय ने आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफ्रेंस (ToR) जारी कर दिए हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में करीब 18 महीने लग सकते हैं. यानी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा.

