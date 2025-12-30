8th Pay Commission: अगले महीने सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं? यहां जानें सबसे ताजा अपडेट

बिजनेस
राजा राम | Dec 30, 2025, 07:57 PM IST
1.बड़ी राहत की उम्मीद
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का रास्ता साफ कर दिया है. इससे देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत की उम्मीद जगी है.
2.आधिकारिक तारीख पर अंतिम मुहर नहीं लगी है
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक तारीख पर अंतिम मुहर नहीं लगी है.
3.न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल संभव
कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल सैलरी बढ़ोतरी को लेकर है. अनुमान है कि ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) इस बार अहम भूमिका निभाएगा, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल संभव है.
4.फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रह सकता है
जानकारों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रह सकता है. अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम वेतन मौजूदा स्तर से काफी ऊपर जा सकता है.
5.पेंशनभोगियों का DA सुरक्षित
इसी बीच सोशल मीडिया पर महंगाई भत्ता (DA) बंद होने की अफवाहें भी उड़ीं. सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए साफ कहा कि आम पेंशनभोगियों का DA सुरक्षित है.
6.लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी
अब सवाल है, क्या अगले महीने से बढ़ी सैलरी मिलेगी? संसद में सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा. लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी.
7.अभी थोड़ा इंतजार करना होगा
वित्त मंत्रालय ने आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफ्रेंस (ToR) जारी कर दिए हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में करीब 18 महीने लग सकते हैं. यानी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा.