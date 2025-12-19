8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी, कितना मिलेगा हाइक, यहां जानिए लेटेस्ट अपडेट

बिजनेस
राजा राम | Dec 19, 2025, 10:19 PM IST
1.आठवें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता
सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. आम तौर पर माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है.
2.सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट संकेत नहीं
हालांकि, सैलरी बढ़ोतरी को लेकर अब तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है. न तो फिटमेंट फैक्टर पर बात सामने आई है और न ही यह तय हुआ है कि कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी मिलेगी.
3.अंतिम मंजूरी और भुगतान में कई महीने लगे थे
पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि लागू होने की तारीख और वास्तविक भुगतान में अंतर रहता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू मानी गई थीं, लेकिन अंतिम मंजूरी और भुगतान में कई महीने लगे थे.
4.रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय
मौजूदा समय में वित्त मंत्रालय ने संभावित आठवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए करीब 18 महीने का समय देने का संकेत दिया है. ऐसे में इसकी अंतिम सिफारिशें 2027 के मध्य तक आने की संभावना जताई जा रही है.
5.बढ़ी हुई सैलरी और एरियर कर्मचारियों को देर से मिल सकते हैं
इसका सीधा मतलब यह है कि भले ही वेतन आयोग 2026 से प्रभावी माना जाए, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी और एरियर कर्मचारियों को देर से मिल सकते हैं.
6.वेतन वृद्धि के प्रतिशत को लेकर भी केवल अनुमान
वेतन वृद्धि के प्रतिशत को लेकर भी केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं. सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे औसतन 23 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई थी.
7.कर्मचारियों को धैर्य रखना पड़ सकता है
कुल मिलाकर, कर्मचारियों को यह समझना होगा कि वेतन आयोग लागू होने की प्रक्रिया समय लेने वाली होती है और बढ़ी हुई सैलरी मिलने में धैर्य रखना पड़ सकता है.