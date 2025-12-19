8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी, कितना मिलेगा हाइक, यहां जानिए लेटेस्ट अपडेट

1 . आठवें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता

सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. आम तौर पर माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है.