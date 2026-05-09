8th Pay Commission: बेसिक सैलरी पर आया नया अपडेट! जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह?

5 . निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए (लेवल 1 से 5)

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इस श्रेणी में चपरासी, अटेंडेंट, कांस्टेबल और जूनियर क्लर्क जैसे पद आते हैं. लेवल-1 में वर्तमान 18,000 रुपये की सैलरी बढ़कर लगभग 69,000 रुपये हो सकती है. लेवल-2 में 19,900 रुपये से बढ़कर करीब 76,000 रुपये तक पहुंच सकती है. लेवल-4 (जूनियर क्लर्क) के लिए वर्तमान 25,500 रुपये से बढ़कर लगभग 97,000 रुपये होने की संभावना है. लेवल-5 में 29,200 रुपये से बढ़कर करीब 1.11 लाख रुपये हो सकती है.