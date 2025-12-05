8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

5 . क्यों नहीं जुड़ी है पीएम की तनख्वाह वेतन आयोग से?

5

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के वेतन को ‘राजनीतिक पद’ के वेतन के रूप में देखा जाता है. उनकी तनख्वाह को सरकारी कर्मचारियों के समान मानने से हितों का टकराव और नीति निर्माण पर प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए इसे हमेशा अलग रखा जाता है और संसद ही इसका निर्धारण करती है.

