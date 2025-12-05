FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एअर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी, दिल्ली से हैदराबाद पहुंची थी फ्लाइट | व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खत्म, दिल्ली से मॉस्को हुए रवाना

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, देखें वीडियो

IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

IND vs SA: तीसरे वनडे से पहले इस अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारत को चेताया, 'करो या मरो मुकाबले' से पहले दिया बड़ा बयान

शादी पोस्टपोन होने पर Smriti Mandana ने तोड़ी चुप्पी, फैंस ने इस चीज को बनाया मुद्दा, शुरू हुई डिबेट

शादी पोस्टपोन होने पर Smriti Mandana ने तोड़ी चुप्पी, फैंस ने इस चीज को बनाया मुद्दा, शुरू हुई डिबेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम

2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम

HomePhotos

बिजनेस

8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क

केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन होते ही देशभर के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों में उम्मीद बढ़ गई है. लेकिन क्या इसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैलरी पर भी पड़ेगा? आइए जानते हैं कि पीएम की तनख्वाह पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा. 

राजा राम | Dec 05, 2025, 08:35 PM IST

1.PM Modi को वर्तमान में कितनी सैलरी मिलती है?

PM Modi को वर्तमान में कितनी सैलरी मिलती है?
1

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मासिक सैलरी लगभग ₹1.66 लाख है. इसमें ₹50,000 बेसिक पे, ₹3,000 संसद भत्ता, ₹45,000 समरी भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं. इसके अलावा उन्हें आधिकारिक आवास, सुरक्षा, स्टाफ और यात्रा सुविधाएं मिलती हैं, जिनकी लागत सरकार वहन करती है. 

Advertisement

2.प्रधानमंत्री की सैलरी कहां से तय होती है?

प्रधानमंत्री की सैलरी कहां से तय होती है?
2

भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी किसी वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर नहीं होती. यह संसद द्वारा बनाए गए कानून और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर तय की जाती है. यानी प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है और उनकी तनख्वाह का ढांचा सामान्य सरकारी कर्मचारियों से बिल्कुल अलग है. 

3.क्या 8वां वेतन आयोग पीएम की सैलरी बढ़ाएगा?

क्या 8वां वेतन आयोग पीएम की सैलरी बढ़ाएगा?
3

8th Pay Commission का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी व भत्तों में संशोधन करना है. प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद जैसे पदों की तनख्वाह इस दायरे में नहीं आती, इसलिए वेतन आयोग की रिपोर्ट का पीएम की तनख्वाह पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा. 

4.फिर कब बदलती है प्रधानमंत्री की सैलरी?

फिर कब बदलती है प्रधानमंत्री की सैलरी?
4

प्रधानमंत्री की सैलरी में बदलाव तभी होता है जब संसद इस संबंध में कानून में संशोधन करती है. ऐसे संशोधन आमतौर पर कई वर्षों के अंतराल में होते हैं। आखिरी बार सांसदों और मंत्रियों के वेतन में बड़े बदलाव 2018 में किए गए थे.

TRENDING NOW

5.क्यों नहीं जुड़ी है पीएम की तनख्वाह वेतन आयोग से?

क्यों नहीं जुड़ी है पीएम की तनख्वाह वेतन आयोग से?
5

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के वेतन को ‘राजनीतिक पद’ के वेतन के रूप में देखा जाता है. उनकी तनख्वाह को सरकारी कर्मचारियों के समान मानने से हितों का टकराव और नीति निर्माण पर प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए इसे हमेशा अलग रखा जाता है और संसद ही इसका निर्धारण करती है. 
 

6.पीएम की सैलरी जस की तस

पीएम की सैलरी जस की तस
6

8th Pay Commission से जहां करोड़ों कर्मचारियों की जेब में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं प्रधानमंत्री की सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला. उनकी तनख्वाह वही रहेगी जब तक कि संसद भविष्य में कोई संशोधन न करे. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
25 लाख की नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 25 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क
8th Pay Commission से क्या प्रधानमंत्री मोदी की सैलरी भी बढ़ेगी? जानिए कितना पड़ेगा फर्क
2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम
2025 गूगल ट्रेंड में बजा Vaibhav Suryavanshi का डंका, देखें टॉप-5 लिस्ट किन क्रिकेटर्स का नाम
IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे
IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे
Mukesh Ambani की ये दो कंपनियां छापती हैं सबसे ज्यादा पैसा, जानिए नई रिपोर्ट में क्या पता चला
Mukesh Ambani की ये दो कंपनियां छापती हैं सबसे ज्यादा पैसा, जानिए नई रिपोर्ट में क्या पता चला
MORE
Advertisement
धर्म
White Hair Solution: सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
सफेद बालों एक ही अप्लीकेशन में ब्लैकिश-ब्राउन कर देगा ये हर्बल कलर, इन दो चीजों से घर पर बनाएं केश काला डाई
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
आपके हस्ताक्षर के बिंदुओं से लेकर स्टाइल से लगाया जाता है पर्सनैलिटी का पता, ज्योतिष में जानिए इससे मिलने वाले संकेत
Guruwar Vrat or Puja: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाने से पूर्ण होगी मनोकामना, पूजा करते समय भूलकर भी न करें ये गलती
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
MORE
Advertisement