8th Pay Commission: किस महीने से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है सबसे ताजा अपडेट

बिजनेस
राजा राम | Jan 05, 2026, 10:12 PM IST
1.8वें वेतन आयोग से जुड़ी नई जानकारी का इंतजार
देश के करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी हर नई जानकारी का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि 1 जनवरी 2026 से इसे प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से वेतन बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
2.कैबिनेट की मंजूरी
वेतन आयोग की प्रक्रिया को देखें तो पहले आयोग का गठन, फिर रिपोर्ट तैयार करना और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है.यही वजह है कि सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने में समय लगता है. पिछले अनुभव बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 साल तक का वक्त लग सकता है.
3. सिफारिशें तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में नई वेतन व्यवस्था 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू होने की संभावना जताई जा रही है.
4.इंतजार करना पड़ सकता है
अगर कर्मचारी जनवरी 2026 में बढ़ी हुई सैलरी की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिलहाल उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि देरी होने पर भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लागू होने की तारीख से एरियर मिलने का प्रावधान होता है.
5.फिटमेंट फैक्टर अहम मुद्दा
फिटमेंट फैक्टर इस बार सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है. अगर यह 1.92 से 2.15 के बीच तय होता है, तो बेसिक सैलरी में अच्छा इजाफा हो सकता है.
6.सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया
वहीं महंगाई भत्ता 2026 तक 70 प्रतिशत के आसपास पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में DA को बेसिक में मर्ज करने की भी चर्चा है, हालांकि सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.
7.एकमुश्त एरियर के साथ मिलने की पूरी उम्मीद
कुल मिलाकर, केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के लिए थोड़ा और सब्र रखना होगा, लेकिन जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा, इसका फायदा एकमुश्त एरियर के साथ मिलने की पूरी उम्मीद है.