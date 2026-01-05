8th Pay Commission: किस महीने से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है सबसे ताजा अपडेट

3 . सिफारिशें तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में नई वेतन व्यवस्था 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू होने की संभावना जताई जा रही है.

