8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन

2 . एक साल की देरी के बाद कर्मचारियों को एरियर मिलेगा या नहीं

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 8वां वेतन आयोग एक साल की देरी से लागू होता है, तो कर्मचारियों को एरियर मिलेगा या नहीं. अगर आयोग 1 जनवरी 2027 से लागू होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन डेट 1 जनवरी 2026 रहती है, तो पूरे 12 महीने का एरियर बनेगा.

