FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेलंगाना में एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में लगी आग, रेलकर्मियों ने फायर सिलेंडर से आग पर काबू पाया | किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों को राहत, एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों को दिया जाएगा पैसा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हजारों करोड़ के लोन घोटाले मामले में समीर गहलोत समेत 5 कंपनियों पर ED का शिकंजा, FIR भी दर्ज

हजारों करोड़ के लोन घोटाले मामले में समीर गहलोत समेत 5 कंपनियों पर ED का शिकंजा, FIR भी दर्ज

Vitamin Deficiency: इम्युनिटी कमजोर और त्वचा रहती है रूखी? कहीं शरीर में इस विटामिन की कमी तो नहीं 

Vitamin Deficiency: इम्युनिटी कमजोर और त्वचा रहती है रूखी? कहीं शरीर में इस विटामिन की कमी तो नहीं

Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन

8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन

Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे

Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

HomePhotos

बिजनेस

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं. महंगाई के दौर में वेतन बढ़ोतरी बड़ी राहत मानी जा रही है. ऐसे में अगर वेतन आयोग देर से लागू होता है, तो एरियर को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है.

राजा राम | Dec 18, 2025, 11:10 PM IST

1.1 जनवरी 2026 को वेतन आयोग की संभावित लागू तिथि

1 जनवरी 2026 को वेतन आयोग की संभावित लागू तिथि
1

1 जनवरी 2026 को वेतन आयोग की संभावित लागू तिथि माना जा रहा है. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है. 
 

Advertisement

2.एक साल की देरी के बाद कर्मचारियों को एरियर मिलेगा या नहीं

एक साल की देरी के बाद कर्मचारियों को एरियर मिलेगा या नहीं
2

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 8वां वेतन आयोग एक साल की देरी से लागू होता है, तो कर्मचारियों को एरियर मिलेगा या नहीं. अगर आयोग 1 जनवरी 2027 से लागू होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन डेट 1 जनवरी 2026 रहती है, तो पूरे 12 महीने का एरियर बनेगा. 
 

3.12 महीनों से गुणा किया जाएगा

12 महीनों से गुणा किया जाएगा
3

इस स्थिति में नए वेतन और पुराने वेतन के बीच का अंतर निकालकर उसे 12 महीनों से गुणा किया जाएगा. यही कुल एरियर की राशि होगी. 
 

4.उदाहरण से समझें

उदाहरण से समझें
4

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की सैलरी हर महीने 45 हजार रुपये बढ़ती है, तो साल भर का एरियर करीब 5.40 लाख रुपये हो सकता है. 
 

TRENDING NOW

5. पेंशनर्स के लिए भी यही नियम लागू होगा

पेंशनर्स के लिए भी यही नियम लागू होगा
5

पेंशनर्स के लिए भी यही नियम लागू होगा. अंतर सिर्फ इतना होगा कि उनकी बढ़ी हुई पेंशन के आधार पर एरियर की राशि तय होगी. 

6.देरी के बावजूद एरियर का भुगतान किया गया था

देरी के बावजूद एरियर का भुगतान किया गया था
6

पिछले वेतन आयोगों के रिकॉर्ड देखें तो उम्मीद बंधती है. सातवें, छठे और पांचवें वेतन आयोग में देरी के बावजूद सरकार ने पिछली तारीख से एरियर का भुगतान किया था. 
 

7.1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना

1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना
7

इसी वजह से माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में देरी होने पर भी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना बनी रहेगी. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन
8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Kharmas 2025: खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Mulank 9 Horoscope 2026: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
MORE
Advertisement