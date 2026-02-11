8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिए राज्यसभा में लेटेस्ट अपडेट, जानें कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

1 . आयोग औपचारिक रूप से काम शुरू कर चुका है

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग का गठन हो चुका है और यह तय समयसीमा में अपनी सिफारिशें सौंपेगा. हालांकि, लागू होने में अभी वक्त लग सकता है. राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की जा चुकी है. यानी आयोग औपचारिक रूप से काम शुरू कर चुका है.

