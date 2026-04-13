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क्यों और किसको दिया जाता है Guard of Honour? अंतिम संस्कार से पहले Asha Bhosle को मिला खास साम्मान

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8वें वेतन आयोग की इस नौकरी में हर महीने मिलेंगे ₹1.80 लाख, जानें कैसे पाएं यह हाई सैलरी जॉब

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8वें वेतन आयोग की इस नौकरी में हर महीने मिलेंगे ₹1.80 लाख, जानें कैसे पाएं यह हाई सैलरी जॉब

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने मोटी सैलरी पैकेज वाली कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल्स की जॉब निकाली है, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कितनी होनी चाहिए उम्र और शैक्षणिक योग्यता...

Jaya Pandey | Apr 13, 2026, 06:07 PM IST

1.आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की मोटी सैलरी वाली जॉब

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की मोटी सैलरी वाली जॉब
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आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक आने की उम्मीद है और इसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए आयोग ने विशेषज्ञों की भर्ती शुरू की है. इसके तहत कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल्स जैसे पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें योग्य उम्मीदवारों को हर महीने 1.80 लाख रुपये तक की सैलरी मिल सकती है.

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2.कॉन्ट्रेक्ट लेवल की है यह जॉब

कॉन्ट्रेक्ट लेवल की है यह जॉब
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इस भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन 10 अप्रैल 2026 को जारी किया जा चुका है. इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा. यह सभी पद अस्थायी और प्रोजेक्ट आधारित हैं, जिनका उद्देश्य वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े जटिल मुद्दों पर काम करने के लिए अनुभवी पेशेवरों को जोड़ना है.
(Image Credit: Canva)

3.काम क्या करना होगा?

काम क्या करना होगा?
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चयनित उम्मीदवारों का काम काफी जिम्मेदारी भरा होगा. उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन सिस्टम की समीक्षा करनी होगी. इसके साथ ही अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय बनाकर डेटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और भविष्य के लिए सुझाव तैयार करना भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल होगा. इस दौरान उन्हें सर्वे रिपोर्ट, आर्थिक आंकड़े और कानूनी पहलुओं का भी अध्ययन करना होगा.
(Image Credit: Canva)

4.शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता
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सीनियर कंसल्टेंट के लिए कम से कम 10 साल का अनुभव और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है. कंसल्टेंट पद के लिए 6 साल का अनुभव और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, जबकि यंग प्रोफेशनल्स के लिए 4 साल का अनुभव और अधिकतम आयु 32 वर्ष रखी गई है. शैक्षणिक योग्यता में फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन या संबंधित क्षेत्र में एमबीए या मास्टर्स डिग्री जरूरी है. इसके अलावा एलएलबी करने वाले और लीगल रिसर्च या सर्विस मैटर्स का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. एक्सेल और डेटा एनालिसिस के साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स सभी पदों के लिए अनिवार्य हैं.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.सीनियर कंसल्टेंट की सैलरी

सीनियर कंसल्टेंट की सैलरी
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आयोग ने सीनियर कंसल्टेंट के 5 पद, कंसल्टेंट के 5 पद और यंग प्रोफेशनल्स के 10 पद तय किए हैं. सैलरी पद और काम के दिनों के हिसाब से अलग-अलग होगी. सीनियर कंसल्टेंट को फुल टाइम काम करने पर 1.80 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि महीने में 12 दिन काम करने पर 90,000 रुपये या महीने में छह दिन काम करने पर 45,000 रुपये सैलरी के तौर पर मिलेंगे. 
(Image Credit: Canva)

6.यंग प्रोफेशनल्स की सैलरी

यंग प्रोफेशनल्स की सैलरी
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वहीं कंसल्टेंट को फुल टाइम काम करने पर 1.20 लाख रुपये, महीने में 12 दिन काम करने पर  60,000 रुपये और 6 दिन काम करने पर 30,000 रुपये मिलेंगे, जबकि यंग प्रोफेशनल्स को फुल डे काम करने पर 90,000 रुपये, महाने में 12 दिन काम करने पर 45,000 रुपये और महीने में 6 दिन काम करने पर 22,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा. हालांकि इन पदों पर किसी तरह का अतिरिक्त भत्ता जैसे आवास, ट्रांसपोर्ट या मेडिकल सुविधा नहीं दी जाएगी.
(Image Credit: Canva)

7.कैसे करना होगा आवेदन?

कैसे करना होगा आवेदन?
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आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव से जुड़े विवरण देने होंगे. इसके बाद घोषणा पत्र पर सहमति देकर और कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करके आवेदन सबमिट करना होगा. यह मौका उन पेशेवरों के लिए खास है जो पब्लिक पॉलिसी, वेतन संरचना और सरकारी सुधारों में योगदान देना चाहते हैं.
(Image Credit: Canva)

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