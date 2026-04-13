8वें वेतन आयोग की इस नौकरी में हर महीने मिलेंगे ₹1.80 लाख, जानें कैसे पाएं यह हाई सैलरी जॉब

4 . शैक्षणिक योग्यता

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सीनियर कंसल्टेंट के लिए कम से कम 10 साल का अनुभव और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है. कंसल्टेंट पद के लिए 6 साल का अनुभव और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, जबकि यंग प्रोफेशनल्स के लिए 4 साल का अनुभव और अधिकतम आयु 32 वर्ष रखी गई है. शैक्षणिक योग्यता में फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन या संबंधित क्षेत्र में एमबीए या मास्टर्स डिग्री जरूरी है. इसके अलावा एलएलबी करने वाले और लीगल रिसर्च या सर्विस मैटर्स का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. एक्सेल और डेटा एनालिसिस के साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स सभी पदों के लिए अनिवार्य हैं.

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