FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Deepti Sharma: बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

क्या होता है Dashcam, जिसने खोल दी IT मैनेजर से गैंगरेप की पोल, शरीर पर मिले हैवानियत के निशान

क्या होता है Dashcam, जिसने खोल दी IT मैनेजर से गैंगरेप की पोल, शरीर पर मिले हैवानियत के निशान

Today Horoscope: शनिवार को इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा

शनिवार को इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट

इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट

8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे

ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे

HomePhotos

बिजनेस

8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई हैं. आयोग का गठन तो हो चुका है, लेकिन यह कब लागू होगा इसके बारे में स्थिति अभी साफ नहीं हो सकी है.

रईश खान | Dec 26, 2025, 07:38 PM IST

1.कब खत्म हो रहा है 7वां वेतन आयोग

कब खत्म हो रहा है 7वां वेतन आयोग
1

7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. माना जा रहा है कि नए साल यानी 1 जनवरी 2016 से सरकार 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू कर सकती है. हालांकि, अभी तक इसका आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है.

Advertisement

2.केंद्रीय कर्मचारियों को क्या-क्या मिलता है लाभ!

केंद्रीय कर्मचारियों को क्या-क्या मिलता है लाभ!
2

केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 58% महंगाई भत्ता (DA, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 24%, मेडिकल रिम्बर्समेंट, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और ड्रेस अलाउंस का लाभ मिल रहा है. इसके अलावा CGHS, CGEGIS और HBA योजनाओं का लाभ भी सरकार दे रही है.

3.CGHS क्या है?

CGHS क्या है?
3

सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम भारत सरकार की हेल्थ योजना है. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जगह हेल्थ सेंटर खोल रखे हैं. जिसमें बड़े-बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं. कर्मचारी या उनके परिवार का सदस्य जिसका CGHS कार्ड बना हुआ है, फ्री में इलाज करा सकता है.

4.अस्पताल में भी करा सकते हैं फ्री इलाज

अस्पताल में भी करा सकते हैं फ्री इलाज
4

सीजीएचएस में ओपीडी (आउटपेशेंट डिपार्टमेंट) में चिकित्सा सुविधा मिलती है. दवाओं और जांचों का लाभ भी मिलता है. इतना ही CGHS कार्ड के बेस पर इसके पैनल में आने वाले किसी भी अस्पताल में जाकर फ्री इलाज कराया जा सकता है.

TRENDING NOW

5.हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) में क्या मिलता है लाभ?

हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) में क्या मिलता है लाभ?
5

केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना के तहत बेहद कम ब्याज पर होम लोन ले सकते हैं. इस स्कीम के तहत घर बनाने, घर खरीदने, Renovation करने या प्लॉट खरीदने के लिए सरकारी ब्याज दर पर लोन मिलता है.

6.HBA का कितना होता है ब्याज

HBA का कितना होता है ब्याज
6

एचबीए योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन+DA के 34 गुना तक या 25 लाख रुपये तक लोन ले सकता है. बाजार के मुकाबले इसकी ब्याज दर भी बहुत कम होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, HBA की ब्याज दर 6 से 7.5% के बीच होती है. इन दोनों स्कीम से केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलता है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में सरकार इनमें बदलाव कर सकती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट
8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे
ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे
धरती का तीसरा ध्रुव किस पर्वत को कहा जाता है? यह क्यों माना जाता है पृथ्वी की जीवनरेखा
धरती का तीसरा ध्रुव किस पर्वत को कहा जाता है? यह क्यों माना जाता है पृथ्वी की जीवनरेखा
दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
MORE
Advertisement