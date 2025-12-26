8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

6 . HBA का कितना होता है ब्याज

एचबीए योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन+DA के 34 गुना तक या 25 लाख रुपये तक लोन ले सकता है. बाजार के मुकाबले इसकी ब्याज दर भी बहुत कम होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, HBA की ब्याज दर 6 से 7.5% के बीच होती है. इन दोनों स्कीम से केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलता है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में सरकार इनमें बदलाव कर सकती है.