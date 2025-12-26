8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

बिजनेस
रईश खान | Dec 26, 2025, 07:38 PM IST
1.कब खत्म हो रहा है 7वां वेतन आयोग
7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. माना जा रहा है कि नए साल यानी 1 जनवरी 2016 से सरकार 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू कर सकती है. हालांकि, अभी तक इसका आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है.
2.केंद्रीय कर्मचारियों को क्या-क्या मिलता है लाभ!
केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 58% महंगाई भत्ता (DA, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 24%, मेडिकल रिम्बर्समेंट, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और ड्रेस अलाउंस का लाभ मिल रहा है. इसके अलावा CGHS, CGEGIS और HBA योजनाओं का लाभ भी सरकार दे रही है.
3.CGHS क्या है?
सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम भारत सरकार की हेल्थ योजना है. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जगह हेल्थ सेंटर खोल रखे हैं. जिसमें बड़े-बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं. कर्मचारी या उनके परिवार का सदस्य जिसका CGHS कार्ड बना हुआ है, फ्री में इलाज करा सकता है.
4.अस्पताल में भी करा सकते हैं फ्री इलाज
सीजीएचएस में ओपीडी (आउटपेशेंट डिपार्टमेंट) में चिकित्सा सुविधा मिलती है. दवाओं और जांचों का लाभ भी मिलता है. इतना ही CGHS कार्ड के बेस पर इसके पैनल में आने वाले किसी भी अस्पताल में जाकर फ्री इलाज कराया जा सकता है.
5.हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) में क्या मिलता है लाभ?
केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना के तहत बेहद कम ब्याज पर होम लोन ले सकते हैं. इस स्कीम के तहत घर बनाने, घर खरीदने, Renovation करने या प्लॉट खरीदने के लिए सरकारी ब्याज दर पर लोन मिलता है.
6.HBA का कितना होता है ब्याज
एचबीए योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन+DA के 34 गुना तक या 25 लाख रुपये तक लोन ले सकता है. बाजार के मुकाबले इसकी ब्याज दर भी बहुत कम होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, HBA की ब्याज दर 6 से 7.5% के बीच होती है. इन दोनों स्कीम से केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलता है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में सरकार इनमें बदलाव कर सकती है.