अमेरिकी राष्ट्रपति-रूसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत | यूक्रेन ने पुतिन के घर को निशाना बनाया | एक साथ 91 ड्रोन से पुतिन के घर पर अटैक

एकतरफा कहानी चलाई... उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी का बड़ा बयान, समझिए पूरा मामला

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस गेंदबाज ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने इकलौते खिलाड़ी

इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल

नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल

2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल

बिजनेस

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल

देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इस समय 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं. आयोग के गठन के बाद यह संकेत साफ हो गया है कि 2026 से सरकारी सैलरी, पेंशन और भत्तों के ढांचे में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

राजा राम | Dec 29, 2025, 08:28 PM IST

1.सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है

केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय को मौजूदा महंगाई और आर्थिक हालात के अनुसार संशोधित किया जा सके. 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) भी इसी कड़ी का अगला कदम है, जिससे लाखों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे.
 

2.आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है

सरकार पहले ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कर चुकी है. आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, हालांकि अंतिम तारीख और बढ़ोतरी की दरों पर अभी फैसला आना बाकी है.
8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा. 
 

3.बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा

यही फैक्टर तय करता है कि मौजूदा बेसिक सैलरी कितनी गुना बढ़ेगी. पहले छठे वेतन आयोग में यह 1.92 और सातवें में 2.57 रहा था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुल 18 लेवल में बांटा गया है. लेवल 1 से 9 तक ग्रुप C, लेवल 10 से 12 ग्रुप B और लेवल 13 से 18 ग्रुप A के अधिकारी आते हैं. सबसे ऊंचे लेवल पर कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं. 

4.फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो..

अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़कर करीब ₹34,560 हो सकती है.
 

5. लेवल 5 पर सैलरी लगभग ₹56,064

इसी तरह लेवल 5 पर सैलरी लगभग ₹56,064, लेवल 10 पर ₹1,07,712 और लेवल 15 पर ₹3,49,824 तक पहुंचने का अनुमान है.
 

6.मौजूदा वेतन संरचना की तुलना में बड़ा उछाल

सबसे ऊंचे लेवल 18 पर अधिकारियों की बेसिक सैलरी करीब ₹4,80,000 तक हो सकती है, जो मौजूदा वेतन संरचना की तुलना में बड़ा उछाल माना जा रहा है.

7.महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और अन्य भत्तों में भी बदलाव

सैलरी के साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और अन्य भत्तों में भी बदलाव होगा. फिलहाल कर्मचारी आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं.

Advertisement