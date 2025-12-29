8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल

3 . बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा

यही फैक्टर तय करता है कि मौजूदा बेसिक सैलरी कितनी गुना बढ़ेगी. पहले छठे वेतन आयोग में यह 1.92 और सातवें में 2.57 रहा था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुल 18 लेवल में बांटा गया है. लेवल 1 से 9 तक ग्रुप C, लेवल 10 से 12 ग्रुप B और लेवल 13 से 18 ग्रुप A के अधिकारी आते हैं. सबसे ऊंचे लेवल पर कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं.