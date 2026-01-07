FacebookTwitterYoutubeInstagram
Home

बिजनेस

8th Pay Commission: जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल

नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं. हर कोई जानना चाहता है कि सैलरी कब बढ़ेगी और किस लेवल को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.

राजा राम | Jan 07, 2026, 05:50 PM IST

1.सैलरी कब बढ़ेगी और किस लेवल को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा

सैलरी कब बढ़ेगी और किस लेवल को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा
1

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं. हर कोई जानना चाहता है कि सैलरी कब बढ़ेगी और किस लेवल को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी. इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी माना जाएगा या नहीं, इस बात को लेकर सरकार के तरफ से अभी कोई फाइनल फैसला नहीं आया है. 
 

2.1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना बनी रहेगी

1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना बनी रहेगी
2

हालांकि, संभावना है कि जब भी 8वें वेतन आयोग की सभी सिफारिशें लागू होगी, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना बनी रहेगी. 
 

3.कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उत्सुकता

कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उत्सुकता
3

कर्मचारियों के लिए यह राहत की बात है कि सिफारिशें लागू होने पर पिछला पूरा बकाया एकमुश्त मिल सकता है. यही वजह है कि आठवां वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उत्सुकता बनी हुई है.
 

4.फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहने की संभावना

फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहने की संभावना
4

सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम आधार फिटमेंट फैक्टर होगा. बताते चलें, 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसके करीब 2.15 रहने की संभावना जताई जा रही है. इसी फैक्टर से नई बेसिक सैलरी तय होगी.
 

5.हर लेवल पर सैलरी हाइक का असर अलग-अलग

हर लेवल पर सैलरी हाइक का असर अलग-अलग
5

दरअसल, सरकारी कर्मचारियों को कुल 18 लेवल में बांटा गया है. लेवल 1 में सबसे जूनियर कर्मचारी आते हैं, जबकि लेवल 13 से 18 तक सीनियर और टॉप लेवल अफसर शामिल हैं. हर लेवल पर सैलरी हाइक का असर अलग-अलग होगा.
 

6.मिडिल लेवल अधिकारियों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद

मिडिल लेवल अधिकारियों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद
6

अनुमानों के मुताबिक लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 38,700 रुपये हो सकती है. वहीं लेवल 5 पर यह 29,200 से बढ़कर लगभग 62,780 रुपये तक पहुंच सकती है. ग्रुप बी अधिकारियों यानी लेवल 10 पर मौजूदा 56,100 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 1.20 लाख रुपये हो सकती है. इससे मिडिल लेवल अधिकारियों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.

7.लेवल 18 पर बेसिक सैलरी 5.37 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान

लेवल 18 पर बेसिक सैलरी 5.37 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान
7

सीनियर अधिकारियों की बात करें तो लेवल 15 पर सैलरी करीब 1.82 लाख से बढ़कर लगभग 3.91 लाख रुपये हो सकती है. वहीं टॉप लेवल यानी लेवल 18 पर बेसिक सैलरी 5.37 लाख रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.
 

8.सभी वर्गों के लिए राहत और खुशखबरी

सभी वर्गों के लिए राहत और खुशखबरी
8

रकम के लिहाज से सीनियर अफसरों को ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से जूनियर कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा उछाल आएगा. कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सभी वर्गों के लिए राहत और खुशखबरी लेकर आने वाला है.
 

