8th Pay Commission: जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल

1 . सैलरी कब बढ़ेगी और किस लेवल को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं. हर कोई जानना चाहता है कि सैलरी कब बढ़ेगी और किस लेवल को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी. इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी माना जाएगा या नहीं, इस बात को लेकर सरकार के तरफ से अभी कोई फाइनल फैसला नहीं आया है.

