1 अप्रैल से बदलेंगे 8 बड़े नियम: Income Tax से Gold Bond और FASTag तक- सीधा असर आपकी जेब पर

8 . Tax on share buyback

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शेयर बायबैक पर टैक्स

अगर कोई कंपनी इनवेस्टर्स से अपने शेयर्स वापस खरीदती है तो इसे शेयर बायबैक कहा जाता है. आम तौर पर कंपनियां मार्केट रेट से ज्यादा पैसा देकर शेयर्स वापस खरीदती हैं. अब तक बायबैक से होने वाली कमाई को डिविडेंट माना जाता था और इनवेस्टर की इनकम में इसे जोड़कर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कटता था. अब इसे कैपिटल गेन्स माना जाएगा और आम इनवेस्टर को कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा. वहीं, कंपनी को भी एडिशनल टैक्स चुकाना होगा. भारतीय कंपनियों को 22 प्रतिशत और विदेशी कंपनियों को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. (फोटो- कैन्वा)

