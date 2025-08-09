खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके
डीएनए मनी
राजा राम | Aug 09, 2025, 09:11 PM IST
1.सही प्लानिंग से खर्चों को काबू में रखा जा सकता है
आजकल महंगाई के दौर में बचत करना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी और सही प्लानिंग से खर्चों को काबू में रखा जा सकता है. महीने की शुरुआत में ही बजट बनाना सबसे जरूरी कदम है. इससे आय और खर्चों का ट्रैक रखना आसान हो जाता है और फिजूलखर्ची पर रोक लगती है.
2.सामान थोक में खरीदना
जरूरत का सामान थोक में खरीदना भी एक स्मार्ट तरीका है. महीनेभर की जरूरतों की लिस्ट बनाकर एक बार में खरीदारी करने से न सिर्फ बार-बार दुकान जाने का समय बचता है, बल्कि थोक में मिलने वाले डिस्काउंट का फायदा भी उठाया जा सकता है.
3.लोकल सामान
ब्रांडेड सामान के बजाय लोकल प्रोडक्ट चुनना भी बचत का बेहतर तरीका है. कई बार लोकल सामान क्वालिटी में अच्छे और कीमत में किफायती होते हैं, जिससे खर्च कम होता है और स्थानीय व्यापारियों को भी सहारा मिलता है.
4.बिजली और पानी की बचत पर ध्यान
बिजली और पानी की बचत पर ध्यान देना जरूरी है. बेकार में लाइट, पंखा या नल खुला छोड़ने से बिल बढ़ जाता है. छोटी-सी आदत बदलकर बड़े स्तर पर खर्च कम किया जा सकता है.
5.रेस्टोरेंट का बार-बार खाना
रेस्टोरेंट का बार-बार खाना खाने की बजाय घर पर भोजन बनाकर परिवार के साथ बैठना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि जेब पर भी हल्का पड़ता है.
6.ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन की लिस्ट चेक करें
हर महीने अपने मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन की लिस्ट चेक करें. जिनकी जरूरत नहीं है, उन्हें तुरंत बंद करें. इससे बेवजह का ऑनलाइन खर्च कम होगा.
7.छोटी दूरी के लिए वाहन का इस्तेमाल न करें
छोटी दूरी के लिए वाहन का इस्तेमाल न करें. पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करने से ईंधन बचेगा और सेहत भी सुधरेगी.
8.बच्चों को भी बचत की आदत समझाना जरूरी
त्योहारों या सेल के दौरान खरीदारी करने से पहले लिस्ट बनाएं और सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीदें. बच्चों को भी बचत की आदत और पैसों की सही कीमत समझाना जरूरी है, ताकि वे भविष्य में समझदार उपभोक्ता बनें.