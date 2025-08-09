खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके

1 . सही प्लानिंग से खर्चों को काबू में रखा जा सकता है

आजकल महंगाई के दौर में बचत करना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी और सही प्लानिंग से खर्चों को काबू में रखा जा सकता है. महीने की शुरुआत में ही बजट बनाना सबसे जरूरी कदम है. इससे आय और खर्चों का ट्रैक रखना आसान हो जाता है और फिजूलखर्ची पर रोक लगती है.

