भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

2 . आदित पालीचा

23 साल के आदित पालीचा Zepto’s के मालिक हैं और आदित कैवल्य वोहरा के बचपन के दोस्त हैं और दोनों ने साथ में ही जेप्टो की शुरुआत की थी. आदित पालीचा की नेटवर्थ 5380 करोड़ रुपये है.

