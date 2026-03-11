FacebookTwitterYoutubeInstagram
ताबूत में पहुंचे अमेरिकी सैनिकों के शव... ट्रंप ने दी सलामी, पेंटागन ने बताया कितने US जवान मारे गए

'पिता के आगे वर्ल्ड कप मायने नहीं रखता...' जितेश शर्मा का छलका दर्द, पहले गई टीम से जगह फिर पिता को खोया

Horoscope 12 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम

Photos

बिजनेस

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

कॉलेज की उम्र तक आते-आते लोग नौकरी के सपने देखने के लगते हैं. लेकिन भारत में ऐसे कई लोग हैं, जो कॉलेज में आते-आते अपना बिजनेस का सोच लेते हैं और उसे करके ही लेते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन कौन-कौन है. एक ने 22 साल में करीब 5000 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 11, 2026, 10:44 PM IST

1.कैवल्य वोहरा

कैवल्य वोहरा
1

कैवल्य वोहरा ने सिर्फ 22 साल में इतिहास रच दिया है. कैवल्य वोहरा सबसे कम उम्र में करोड़पति बनने वाले व्यक्ति हैं. सिर्फ 22 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ 4480 करोड़ रुपये है. 
 

2.आदित पालीचा

आदित पालीचा
2

23 साल के आदित पालीचा Zepto’s के मालिक हैं और आदित कैवल्य वोहरा के बचपन के दोस्त हैं और दोनों ने साथ में ही जेप्टो की शुरुआत की थी. आदित पालीचा की नेटवर्थ 5380 करोड़ रुपये है.  
 

3.रोहन गुप्ता

रोहन गुप्ता
3

SG Finserve के मालिक रोहन गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में है. 26 साल के रोहन की नेटवर्थ कुल 1140 करोजड रुपये है. 
 

4.शाश्वत नकरानी

शाश्वत नकरानी
4

27 साल की उम्र में BharatPe के शाश्वत नकरानी ने छोटे भारत के भुगतान के तरीके को पहले ही बदल दिया है. उनकी नेटवर्थ कुल 1,340 करोड़ है. 
 

5.त्रिशनीत अरोड़ा

त्रिशनीत अरोड़ा
5

Self-taught coder  त्रिशनीत अरोड़ा ने अरबपति क्लब में अपनी जगह बनाई है. 30 साल की उम्र में उनकी कंपनी TAC सिक्योरिटी सरकारों और फॉर्च्यून 500 फर्मों की सुरक्षा करती है. वहीं उनकी नेटवर्थ कुल 1,820 करोड़ है.
 

