भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Mar 11, 2026, 10:44 PM IST
1.कैवल्य वोहरा
कैवल्य वोहरा ने सिर्फ 22 साल में इतिहास रच दिया है. कैवल्य वोहरा सबसे कम उम्र में करोड़पति बनने वाले व्यक्ति हैं. सिर्फ 22 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ 4480 करोड़ रुपये है.
2.आदित पालीचा
23 साल के आदित पालीचा Zepto’s के मालिक हैं और आदित कैवल्य वोहरा के बचपन के दोस्त हैं और दोनों ने साथ में ही जेप्टो की शुरुआत की थी. आदित पालीचा की नेटवर्थ 5380 करोड़ रुपये है.
3.रोहन गुप्ता
SG Finserve के मालिक रोहन गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में है. 26 साल के रोहन की नेटवर्थ कुल 1140 करोजड रुपये है.
4.शाश्वत नकरानी
27 साल की उम्र में BharatPe के शाश्वत नकरानी ने छोटे भारत के भुगतान के तरीके को पहले ही बदल दिया है. उनकी नेटवर्थ कुल 1,340 करोड़ है.
5.त्रिशनीत अरोड़ा
Self-taught coder त्रिशनीत अरोड़ा ने अरबपति क्लब में अपनी जगह बनाई है. 30 साल की उम्र में उनकी कंपनी TAC सिक्योरिटी सरकारों और फॉर्च्यून 500 फर्मों की सुरक्षा करती है. वहीं उनकी नेटवर्थ कुल 1,820 करोड़ है.