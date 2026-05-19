FD जितनी सेफ, लेकिन उससे भी ज्यादा रिटर्न देने वाली 5 Schemes, मिलती है सरकार की गारंटी

3 . Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

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यह पोस्ट ऑफिस की एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम है. इस स्कीम का फायदा ऐसे परिवार उठा सकते हैं जिनके घर में बेटी है. एक अभिभावक ज्यादा से ज्यादा दो बेटियों के लिए SSY अकाउंट खोल सकते हैं. एक बच्ची के नाम पर एक ही अकाउंट खोला जा सकता है. अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, तो आप SSY अकाउंट खोल सकते हैं. साल में कम से कम 250 और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये इनवेस्ट कर सकते हैं. इस स्कीम में फिलहाल 8.2 प्रतिशत का इंटरेस्ट मिल रहा है. इस स्कीम में अकाउंट खोलने के बाद 15 साल तक निवेश करना होगा. अकाउंट 21 साल में मैच्योर हो जाएगा. यह स्कीम पूरी तरह से टैक्स फ्री है.

