रूम हीटर, वाटर गीजर से एयर प्यूरीफायर तक, दिल्ली की इन 5 मार्केट में मिलते हैं कौड़ियों के भाव

रईश खान | Nov 23, 2025, 06:41 PM IST
1.भागीरथ पैलेस मार्केट (Bhagirath Palace)
दिल्ली में सबसे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भागीरथ पैलेस का नाम सबसे पहले आता है, जहां रूम हीटर, वाटर गीजर और ब्लोअर 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक मिल जाते हैं. इस मार्केट जाने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक का पड़ेगा.
2.कोटला मुबारकपुर मार्केट (Kotla Mubarakpur Market)
यह मार्केट 60 साल पुरानी है और भागीरथी पैलेस के बाद दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मंडी है. इस मार्केट में 1,000 रुपये कम में रूम हीटर और वाटर गीजर अन्य सामान मिल जाते हैं. मोलभाव करने पर कीमत और कम कराई जा सकती है.
3.गफ्फार मार्केट (Gaffar Market)
दिल्ली का गफ्फार मार्केट भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब माना जाता है, जहां आपको हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएगा, जिसमें रूम हीटर (Room Heater), वाटर गीजर (Water Geyser), हीट ब्लोअर (Heat Blower), इलेक्ट्रिक केतली (Electric Kettle) और फुट वॉर्मर (Foot Warmer) भी शामिल हैं. यहां फैन हीटर 350 रुपये और ब्लोअर 650 रुपये में मिल जाते हैं.
4.लाजपत नगर (Lajpat Nagar)
यह मार्केट कपड़ों और फैशन आइटम्स के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के लिए भी मशहूर है, जहां आपको सस्ते रेट में रूम हीटर और वाटर गीजर के कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऑप्शन मिलेंगे.
5.नेहरू प्लेस (Nehru Place)
अगर आप ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदना चाहते हैं तो नेहरु प्लेस आपके लिए सही मार्केट है, जहां कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य गैजेट्स के साथ-साथ रूम हीटर, वाटर गीजर और हीट ब्लोअर आसानी से मिल जाते हैं. वो भी रीजनेबल रेट में.