रूम हीटर, वाटर गीजर से एयर प्यूरीफायर तक, दिल्ली की इन 5 मार्केट में मिलते हैं कौड़ियों के भाव

3 . गफ्फार मार्केट (Gaffar Market)

3

दिल्ली का गफ्फार मार्केट भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब माना जाता है, जहां आपको हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएगा, जिसमें रूम हीटर (Room Heater), वाटर गीजर (Water Geyser), हीट ब्लोअर (Heat Blower), इलेक्ट्रिक केतली (Electric Kettle) और फुट वॉर्मर (Foot Warmer) भी शामिल हैं. यहां फैन हीटर 350 रुपये और ब्लोअर 650 रुपये में मिल जाते हैं.