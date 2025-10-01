FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच

31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Numerology: 'मैं बढ़िया तू भी बढ़िया शादी कर ले सांवरिया', Numerologist से जानें किन मूलांक वाले बनते हैं पावर कपल?

DA Hike: 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया

IND vs WI: कब और कहां खेली जाएगी भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? एक क्लिक में पाएं टाइमिंग से लेकर वेन्यू-स्क्वाड समेत पूरी जानकारी

RRB ALP Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया असिस्टेंट लोको पायलट कंप्यूटर परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Deepika Padukone और फराह खान ने एक-दूजे को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो? फैंस चौंके, जानें पूरा मामला

Real Vs Fake iPhone: सेल में सस्ते का लालच और ले लिया आईफोन? इन तरीकों से पहचानें फोन असली है या नकली

Menopause के बाद 83 फीसदी महिलाओं को होता है Heart Disease का खतरा, पर जागरूकता शून्य!

डीएनए मनी

31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति

31 साल की उम्र में चेन्नई के अरविंद श्रीनिवास भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं. उनकी कुल संपत्ति 21,190 करोड़ रुपये है जिससे उन्होंने टेक और स्टार्टअप की दुनिया में हलचल मचा दी है...

जया पाण्डेय | Oct 01, 2025, 04:06 PM IST

1. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे युवा अरबपति कौन?

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे युवा अरबपति कौन?
1

पर्प्लेक्सिटी एआई के को-फाउंडर अरविंद श्रीनिवास ने M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे युवा अरबपति बनकर इतिहास रच दिया है. मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले 31 साल अरविंद श्रीनिवास की संपत्ति ₹21,190 करोड़ आंकी गई है जो  डीप-टेक और एआई-संचालित नवाचार में भारत के तेज़ी से बढ़ते रुझान को दर्शाता है.

2. पर्प्लेक्सिटी ने ग्लोबल लेवल पर दिलाई पहचान

पर्प्लेक्सिटी ने ग्लोबल लेवल पर दिलाई पहचान
2

वैश्विक दिग्गजों को टक्कर देने वाले एआई-संचालित सर्च इंजन पर्प्लेक्सिटी ने उन्हें ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई और उन्हें देश के नए नए दौर के उद्यमियों में से एक के रूप में स्थापित किया. इस लिस्ट में उनका नाम ज़ेप्टो के कैवल्य वोहरा (22) और आदित पालिचा (23) सहित दूसरे कई युवा उद्यमियों के साथ है.

3.भारत में अरबपतियों की बाढ़

भारत में अरबपतियों की बाढ़
3

रिपोर्ट बताती है कि भारत में अब रिकॉर्ड 358 अरबपति हैं, जिनमें से 1,687 लोगों की संपत्ति ₹ 1,000 करोड़ से ज़्यादा है. कुल मिलाकर इनकी संपत्ति ₹ 167 लाख करोड़ है जो भारत के जीडीपी का लगभग आधा है. औसतन अमीरों की संपत्ति में रोज़ाना ₹ 1,991 करोड़ का इज़ाफ़ा हुआ है और पिछले दो सालों से भारत में हर हफ़्ते एक नया अरबपति बना है.

4.फिर से टॉप पर मुकेश अंबानी

फिर से टॉप पर मुकेश अंबानी
4

मुकेश अंबानी ने ₹ 9.55 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा फिर से हासिल किया है जबकि गौतम अडानी ₹ 8.15 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रहे.

5.कौन हैं भारत की सबसे अमीर महिला?

कौन हैं भारत की सबसे अमीर महिला?
5

ऐतिहासिक रूप से पहली बार एचसीएल की रोशनी नादर मल्होत्रा ​​₹ 2.84 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ टॉप तीन में शामिल हुईं और भारत की सबसे अमीर महिला और टॉप 10 में सबसे कम उम्र की महिला बन गईं.

6.कितनी है शाहरुख खान की संपत्ति?

कितनी है शाहरुख खान की संपत्ति?
6

इस लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी शामिल हैं जो अब ₹ 12,490 करोड़ की संपत्ति के साथ अरबपति बन गए हैं. मुंबई 451 अरबपतियों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद नई दिल्ली (223) और बेंगलुरु (116) का स्थान है. फार्मा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, केमिकल और टेक का दबदबा बना हुआ है जबकि रियल एस्टेट और बायोटेक मजबूती से उभर रहे हैं.

