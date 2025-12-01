24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

5 . What is Mutual Fund SIP?

म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से कई निवेशकों से पैसा लेकर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स में पैसा लगाया जाता है. म्यूचुअल फंड्स में पैसों को डायवर्सीफाई किया जाता है, माने अलग-अलग तरह के फंड्स में लगाया जाता है. ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि अगर किसी एक फंड में नुकसान हो तो दूसरे से उसे रिकवर किया जा सके. ताकि निवेशक का कम से कम नुकसान हो. म्यूचुअल फंड में दो तरीके से निवेश किया जाता है, लमसम और SIP. लमसम यानी आपके पास बड़ी मात्रा में पैसा आया और उसे आपने एक बार में म्यूचुअल फंड में लगा दिया. वहीं, SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान में निवेशक अपनी सहूलियत के हिसाब से एक अमाउंट तय करके हर महीने वो पैसे निवेश कर सकते हैं.