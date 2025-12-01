24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

डीएनए मनी
1.What is 24X12X24 SIP Formula?
इस फॉर्मूले में पहले 24 का मतलब है 24000 रुपये. 12 का मतलब है 12 प्रतिशत का औसत सालाना रिटर्न, और दूसरे 24 का मतलब है 24 साल. यानी अगर आप 24 साल तक हर महीने 24 हजार रुपये जमा करते हैं तो 12 प्रतिशत के सालाना रिटर्न के हिसाब से आप 3.6 करोड़ रुपये का फंड जोड़ सकते हैं.
2.How 24-12-24 SIP Formula Works?
अगर आप 24-12-24 फॉर्मूला अपनाते हैं. तो आपको हर महीने 24 हजार रुपये SIP में लगाने होंगे. 24 साल में आप 69 लाख 12 हजार रुपये इनवेस्ट करेंगे. इस इनवेस्टमेंट पर आपको साल के 12 प्रतिशत के हिसाब से 2 करोड़ 92 लाख 90 हजार रुपये का रिटर्न मिलेगा. इस तरह आपका टोटल फंड 3 करोड़ 62 लाख रुपये का बन जाएगा.
3.Who will benefit from 24-12-24 SIP Formula?
ये फॉर्मूला उनके लिए बेस्ट है जो 34 से 36 साल के हैं. इस उम्र तक ज्यादातर लोग अपने-अपने प्रोफेशन में मिड सीनियर या सीनियर लेवल पर पहुंच चुके होते हैं. इस लेवल पर आकर वो महीने के 24 हजार रुपये आसानी से जोड़ सकते हैं. हालांकि, उम्र कोई सीमा नहीं है, ये फॉर्मूला उनके लिए भी फायदेमंद है जो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं.
4.Is Money earned through 24X12X24 SIP Formula Tax Free?
जब भी Mutual Fund SIP से पैसे जोड़ने की बात आती है तो सवाल उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड से बनने वाला फंड टैक्स फ्री होता है? इसका जवाब है नहीं. म्यूचु्अल फंड से होने वाली कमाई पर दो तरह के टैक्स लगते हैं Short Term Capital Gains Tax (STCG) और Long Term Capital Gains Tax (LTCG). आप निवेश के एक साल के अंदर पैसे निकालते हैं तो आपको STCG चुकाना होगा जो कि 20 प्रतिशत का है. वहीं, अगर आप एक साल के बाद पैसे निकालते हैं तो आपको 12.5 प्रतिशत का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा. LTCG में सालाना 1.25 लाख तक के रिटर्न पर टैक्स में छूट मिलती है.
5.What is Mutual Fund SIP?
म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से कई निवेशकों से पैसा लेकर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स में पैसा लगाया जाता है. म्यूचुअल फंड्स में पैसों को डायवर्सीफाई किया जाता है, माने अलग-अलग तरह के फंड्स में लगाया जाता है. ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि अगर किसी एक फंड में नुकसान हो तो दूसरे से उसे रिकवर किया जा सके. ताकि निवेशक का कम से कम नुकसान हो. म्यूचुअल फंड में दो तरीके से निवेश किया जाता है, लमसम और SIP. लमसम यानी आपके पास बड़ी मात्रा में पैसा आया और उसे आपने एक बार में म्यूचुअल फंड में लगा दिया. वहीं, SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान में निवेशक अपनी सहूलियत के हिसाब से एक अमाउंट तय करके हर महीने वो पैसे निवेश कर सकते हैं.