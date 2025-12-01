FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी के CM योगी के आदेश के बाद एक्शन | कुत्ता लेकर संसद पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी | लखनऊ पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी | लखनऊ- DCP निपुण अग्रवाल भी मौजूद | लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र चेक किए | यूपी CM योगी के आदेश के बाद एक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Health Security Bill: तंबाकू, गुटखा-पान मसाला पर बढ़ेगा टैक्स? 'हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल’ में क्या होंगे नए नियम 

blood Sugar Control: ठंड के मौसम में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ऐसे करें कंट्रोल, जानें डायबिटीज़ वालों के लिए ख़ास ये टिप्स

ठंड के मौसम में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ऐसे करें कंट्रोल, जानें डायबिटीज़ वालों के लिए ख़ास ये टिप्स

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

HomePhotos

डीएनए मनी

24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

SIP Investment Strategy: हर किसी के लिए ज़रूरी है कि वो एक तगड़ा रिटायरमेंट प्लान बनाकर रखे, ताकि बुढ़ापे में उन्हें पैसों के लिए किसी और पर निर्भर न होना पड़े. इसके लिए SIP का 24-12-24 फॉर्मूला मदद कर सकता है. इसकी मदद से महीने के 24000 की SIP करके 3.5 करोड़ से ज्यादा रुपये जोड़े जा सकते हैं.

Kusum Lata | Dec 01, 2025, 01:07 PM IST

1.What is 24X12X24 SIP Formula?

What is 24X12X24 SIP Formula?
1

इस फॉर्मूले में पहले 24 का मतलब है 24000 रुपये. 12 का मतलब है 12 प्रतिशत का औसत सालाना रिटर्न, और दूसरे 24 का मतलब है 24 साल. यानी अगर आप 24 साल तक हर महीने 24 हजार रुपये जमा करते हैं तो 12 प्रतिशत के सालाना रिटर्न के हिसाब से आप 3.6 करोड़ रुपये का फंड जोड़ सकते हैं.

Advertisement

2.How 24-12-24 SIP Formula Works?

How 24-12-24 SIP Formula Works?
2

अगर आप 24-12-24 फॉर्मूला अपनाते हैं. तो आपको हर महीने 24 हजार रुपये SIP में लगाने होंगे. 24 साल में आप 69 लाख 12 हजार रुपये इनवेस्ट करेंगे. इस इनवेस्टमेंट पर आपको साल के 12 प्रतिशत के हिसाब से 2 करोड़ 92 लाख 90 हजार रुपये का रिटर्न मिलेगा. इस तरह आपका टोटल फंड 3 करोड़ 62 लाख रुपये का बन जाएगा.

3.Who will benefit from 24-12-24 SIP Formula?

Who will benefit from 24-12-24 SIP Formula?
3

ये फॉर्मूला उनके लिए बेस्ट है जो 34 से 36 साल के हैं. इस उम्र तक ज्यादातर लोग अपने-अपने प्रोफेशन में मिड सीनियर या सीनियर लेवल पर पहुंच चुके होते हैं. इस लेवल पर आकर वो महीने के 24 हजार रुपये आसानी से जोड़ सकते हैं. हालांकि, उम्र कोई सीमा नहीं है, ये फॉर्मूला उनके लिए भी फायदेमंद है जो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं.

4.Is Money earned through 24X12X24 SIP Formula Tax Free?

Is Money earned through 24X12X24 SIP Formula Tax Free?
4

जब भी Mutual Fund SIP से पैसे जोड़ने की बात आती है तो सवाल उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड से बनने वाला फंड टैक्स फ्री होता है? इसका जवाब है नहीं. म्यूचु्अल फंड से होने वाली कमाई पर दो तरह के टैक्स लगते हैं Short Term Capital Gains Tax (STCG) और Long Term Capital Gains Tax (LTCG). आप निवेश के एक साल के अंदर पैसे निकालते हैं तो आपको STCG चुकाना होगा जो कि 20 प्रतिशत का है. वहीं, अगर आप एक साल के बाद पैसे निकालते हैं तो आपको 12.5 प्रतिशत का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना होगा. LTCG में सालाना 1.25 लाख तक के रिटर्न पर टैक्स में छूट मिलती है.

TRENDING NOW

5.What is Mutual Fund SIP?

What is Mutual Fund SIP?
5

म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से कई निवेशकों से पैसा लेकर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स में पैसा लगाया जाता है. म्यूचुअल फंड्स में पैसों को डायवर्सीफाई किया जाता है, माने अलग-अलग तरह के फंड्स में लगाया जाता है. ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि अगर किसी एक फंड में नुकसान हो तो दूसरे से उसे रिकवर किया जा सके. ताकि निवेशक का कम से कम नुकसान हो. म्यूचुअल फंड में दो तरीके से निवेश किया जाता है, लमसम और SIP. लमसम यानी आपके पास बड़ी मात्रा में पैसा आया और उसे आपने एक बार में म्यूचुअल फंड में लगा दिया. वहीं, SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान में निवेशक अपनी सहूलियत के हिसाब से एक अमाउंट तय करके हर महीने वो पैसे निवेश कर सकते हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित
24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड
जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
MORE
Advertisement
धर्म
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
MORE
Advertisement