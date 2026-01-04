पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

1 . छह हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर वर्ष छह हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है. यह रकम तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक सरकार इस योजना की 21 किस्तें जारी कर चुकी है.