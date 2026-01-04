पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

बिजनेस
राजा राम | Jan 04, 2026, 10:09 PM IST
1.छह हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर वर्ष छह हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है. यह रकम तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक सरकार इस योजना की 21 किस्तें जारी कर चुकी है.
2.22वीं किस्त का इंतजार
अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है. सरकार की ओर से अभी इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगली किस्त जल्द जारी की जा सकती है.
3.फरवरी महीने में जारी हो सकती है
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजना की 22वीं किस्त फरवरी महीने में जारी हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में किसानों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा.
4.गड़बड़ी होने पर किस्त रोकी जा सकती है
हालांकि इस बार भी वही किसान लाभ उठा सकेंगे, जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही और नियमित होगा. योजना से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर किस्त रोकी जा सकती है.
5.ई-केवाईसी जरूरी
किस्त से पहले किसानों के लिए सबसे जरूरी काम ई-केवाईसी पूरा करना है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी के किसी भी किसान को भुगतान नहीं किया जाएगा.यह प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी सेवा केंद्र पर कराई जा सकती है.
6.आधार को बैंक खाते से जोड़ना जरूरी
इसके अलावा आधार को बैंक खाते से जोड़ना जरूरी है. जिन किसानों के खाते में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी गलत है, उनकी किस्त अटक सकती है. साथ ही खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा चालू होना भी आवश्यक है.
7.भू-सत्यापन भी एक अहम प्रक्रिया
भू-सत्यापन भी एक अहम प्रक्रिया है. जिन किसानों ने अब तक अपनी जमीन का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें यह काम जल्द पूरा कर लेना चाहिए. समय रहते जरूरी सुधार करने से 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के मिल सकेगी.