1 जून से देश में लागू हुए 5 बड़े बदलाव, LPG सिलेंडर महंगा, कारों के बढ़े दाम, जानिए क्या-क्या बदला

5 . मारुति सुजुकी की कारें हुईं महंगी

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अगर आप इस महीने नई कार खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आपको अधिक जेब ढीली करनी होगी. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी का जो एलान किया था, वह 1 जून से प्रभावी हो गया है. कंपनी ने ऑल्टो, ब्रेजा से लेकर विक्टोरिस जैसे अलग-अलग मॉडलों के दाम बढ़ा दिए हैं. अलग-अलग कारों और वेरिएंट्स के आधार पर कीमतों में अधिकतम 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.