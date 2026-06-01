1 जून से देश में लागू हुए 5 बड़े बदलाव, LPG सिलेंडर महंगा, कारों के बढ़े दाम, जानिए क्या-क्या बदला

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Gaurav Barar | Jun 01, 2026, 10:57 AM IST
1.आज से देशभर में हुए 5 बड़े बदलाव
आज से जून 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही देश की वित्तीय व्यवस्था में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं. इन नए नियमों का सीधा असर आम जनता के बजट और जेब पर पड़ने वाला है. इस महीने जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं कार खरीदना भी महंगा हो गया है. इसके अलावा बैंकिंग, सोलर पैनल और यूपीआई (UPI) से जुड़े नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.
2.कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी
हर महीने की पहली तारीख की तरह तेल विपणन कंपनियों ने गैस सिलेंडरों के नए रेट जारी कर दिए हैं. इस बार राहत की बात यह है कि घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
3.कमर्शियल ग्राहकों को झटका
19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है. वर्ष 2026 में यह अब तक की सातवीं बढ़ोतरी है. दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपये महंगा होकर 3113.50 रुपये का हो गया है. कोलकाता में इसके दाम में 52.50 रुपये का इजाफा किया गया है.
4.एलपीजी कनेक्शन करना होगा सरेंडर
इसके साथ ही, पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए नियम सख्त कर दिए हैं. अब जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन लग चुका है, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा.
5.मारुति सुजुकी की कारें हुईं महंगी
अगर आप इस महीने नई कार खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आपको अधिक जेब ढीली करनी होगी. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी का जो एलान किया था, वह 1 जून से प्रभावी हो गया है. कंपनी ने ऑल्टो, ब्रेजा से लेकर विक्टोरिस जैसे अलग-अलग मॉडलों के दाम बढ़ा दिए हैं. अलग-अलग कारों और वेरिएंट्स के आधार पर कीमतों में अधिकतम 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.
6.एचडीएफसी बैंक के नियमों में बदलाव
1 जून 2026 से बैंकिंग क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है. एचडीएफसी बैंक ने अपने करंट अकाउंट और अन्य खातों के लिए छोटे नोटों व सिक्कों को जमा करने के नियमों को संशोधित किया है. पहले इन पर कोई मासिक सीमा तय नहीं थी और नोटों पर लगभग 4% तथा सिक्कों पर 5% का चार्ज लगता था.
7.कम कीमत के नोट और सिक्कों के लिए नियम
अब नए नियमों के तहत, 20 रुपये या उससे कम के नोट प्रति माह अधिकतम 10,000 रुपये ही जमा किए जा सकेंगे. सिक्कों के लिए प्रति माह जमा करने की सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है. अगर कोई ग्राहक इस तय सीमा से अधिक राशि जमा करता है, तो उसे अतिरिक्त जमा राशि पर 2 फीसदी का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.
8.सोलर पैनल की कीमतों में आ सकता है उछाल
अब से सोलर पैनल के लिए अप्रूव्ड मॉडल और मैन्युफैक्चरर लिस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है. इसका मतलब है कि सभी सरकारी योजनाओं और सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में केवल उन्हीं सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स का उपयोग किया जा सकेगा, जो इस आधिकारिक सूची में शामिल हैं. उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए इस कदम के कारण बाजार में सोलर पैनल की कीमतें बढ़ने की पूरी आशंका है.
9.यूपीआई भुगतान प्रणाली हुई अधिक सुरक्षित
डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी या गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने की समस्या को रोकने के लिए एनपीसीआई ने एक बेहतरीन सुरक्षा फीचर पेश किया है. अब किसी भी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन करते समय, यूपीआई पिन दर्ज करने से ठीक पहले स्क्रीन पर उस व्यक्ति का नाम दिखाई देगा, जो उसके बैंक खाते में दर्ज है. इससे गलत ट्रांजैक्शन की गुंजाइश खत्म हो जाएगी.