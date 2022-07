GPF Interest Rate: जीपीएफ ब्याज दर पर नया अपडेट, अगस्त में खाते में आएगी यह राशि

GPF Interest Rate

डीएनए हिंदी: सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. जीपीएफ खाते (GPF account) की ब्याज दर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इसके लिए वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने आदेश जारी कर दिए हैं. इस वर्ष भी जारी आदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के लिए 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 तक जीपीएफ और अन्य सामाजिक निधियों पर ब्याज दर 7.1% रखी गई है. जीपीएफ की राशि का भुगतान इस ब्याज दर के जरिए कर्मचारियों के खाते में पहुंचाया जाएगा.



दरअसल, वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए भी जीपीएफ और इसी तरह के अन्य फंडों की ब्याज दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग (Ministry of Finance and Department of Economic Affairs) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश में कहा गया है कि सामान्य जानकारी के लिए यह घोषणा की जाती है कि वर्ष 2022-2023 के दौरान 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 तक सामान्य भविष्य निधि (General Provident Fund) और अन्य समान निधि के सब्सक्राइबर की जमा राशि पर 7.1% की दर से ब्याज लिया जाएगा. यह दर 1 जुलाई 2022 से लागू होगी.



यह दर इन निधियों पर लागू होगी:-

सामान्य भविष्य निधि (Central Services) अंशदायी भविष्य निधि (India) अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि राज्य रेलवे भविष्य निधि सामान्य भविष्य निधि (Defence Services) भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि भारतीय आयुध निर्माणी श्रमिक भविष्य निधि भारतीय नौसेना डॉक वर्कर्स प्रोविडेंट फंड रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि



सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि



सामान्य भविष्य निधि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बचत साधन है जिसमें कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बनने तक नियमित रूप से योगदान कर सकता है. जमा की गई कुल राशि सेवानिवृत्ति के समय जमाकर्ता के खाते में 7.1% (वर्तमान ब्याज दर) की ब्याज दर पर जमा की जाएगी.



जीपीएफ खाते में जमा की सीमा इस प्रकार है:



न्यूनतम सीमा कर्मचारी के वेतन का 6% है जबकि अधिकतम सीमा कर्मचारी के वेतन का 100% है.

जैसा कि हम जानते हैं कि वित्त मंत्रालय समय-समय पर जीपीएफ ब्याज दरों को अपडेट करता है. बेहतर समझ और निर्णय लेने के लिए पिछले 10 वर्षों से जीपीएफ दरों में बदलाव की सालवार सूची यहां दी गई है।



वित्तीय वर्ष – जीपीएफ ब्याज दर



2011 -2012 - नवंबर तक 8%

2011 नवंबर से 8.6%

2011 से मार्च 2012



स्थायी सरकारी सेवक

कम से कम 1 वर्ष की सरकारी सेवा के साथ अस्थायी सरकारी कर्मचारी

पुन: नियोजित पेंशनभोगी

2012 - 2013 - 8.80%2013 - 2014 - 8.70%2014 - 2015 - 8.70%2015 - 2016 - 8.70%2016 - 2017 - 8.1% के तौर परसितंबर 2016 8% सितंबर 2016 से मार्च 2017 तक2017 - 2018 - अप्रैल 2017 से जून 2017 तक 7.9%जुलाई 2017 से सितंबर 2017 तक 7.8% 7.8%सितंबर 2017 से दिसंबर 2017 तक 7.6%जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक2018 - 2019 - अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक 7.6%अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 तक 8%2019 - 2020 - अप्रैल 2019 से जून 2019 तक 8%जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक 7.9%2020 - 2021 - 7.10%2021 - 2022 - 7.10%



