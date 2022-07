NSDL PAN Card: सिर्फ 50 रुपये में घर बैठे बनवाएं डुप्लीकेट पैन कार्ड, जानिए सबसे आसान तरीका

NSDL PAN Card

डीएनए हिंदी: पैन कार्ड (PAN card) जरूरी डाक्यूमेंट्स में से एक है. इनकम टैक्स देना हो, पॉलिसी लेना हो, बैंक में अकाउंट खोलना हो या लोन लेना हो, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये सब काम आसानी से हो जाएगा. वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कई जरूरी काम भी अटक सकते हैं. अगर किसी वजह से यह खो जाता है या खराब हो जाता है तो आप आयकर विभाग (Income Tax Department) से डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate PAN Card) से ले सकते हैं. डुप्लीकेट पैन कार्ड ओरिजिनल कार्ड के बराबर ही मान्य है. इस दस्तावेज़ का उपयोग बिना किसी समस्या के कहीं भी किया जा सकता है। हालांकि डुप्लिकेट पैन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया नए कार्ड के लिए आवेदन करने की तुलना में बहुत सरल है. आइए जानते हैं इसकी स्टेप बाई स्टेप पूरी प्रक्रिया.



डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए कब रिक्वेस्ट कर सकते हैं?



यदि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं.

अगर पते, हस्ताक्षर और अन्य विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो आप इस स्थिति में भी डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं.



डुप्लीकेट पैक कार्ड के लिए आवेदन करने के स्टेप्स यहां दिए गए हैं:



TIN-NSDL के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं (https://www.tin-nsdl.com/)



"Quick links" सेक्शन के बाएं तरफ उपलब्ध है.



“Online PAN services” के तहत “Apply for PAN online” पर जाएं.



"Reprint of PAN card" करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.



पैन कार्ड को रीप्रिंट करने के लिए डिटेल सेक्शन के तहत दिए गए लिंक पर क्लिक करें.



क्लिक करने पर आपके सामने “Apply for PAN online” ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा.





अब यहां सभी जरूरी जानकारी भरें. आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, आपका महीना और जन्म का वर्ष.सूचना घोषणा बॉक्स में टिक करें, कैप्चा कोड दर्ज करें और आवेदन पत्र जमा करें.सभी जानकारियों की वेरिफिकेशन करें और ओटीपी प्राप्त करने के लिए एक मोड चुनें.ओटीपी दर्ज करें और इसे वेरीफाई करें.भुगतान विधि चुनें. (ध्यान दें: अगर पैन भारत के भीतर भेजा जाना है तो इसकी कीमत 50 रुपये होगी।.अगर इसे भारत से बाहर भेजा जाना है तो इसकी कीमत 959 रुपये होगी.)साथ ही आपके पास डुप्लीकेट फिजिकल पैन कार्ड के बजाय ई-पैन कार्ड ऑर्डर करने का विकल्प है.आवश्यक भुगतान पूरा करें फिर आपको अपने रिकॉर्ड के लिए एक acknowledgment number दी जाएगी.