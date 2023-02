LIC के New Pension Plus Plan की क्या है खासियत, यहां जानें पूरी डिटेल

LIC New Pension Plus Plan

डीएनए हिंदी: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने हाल ही में एलआईसी की नई पेंशन प्लस योजना (LIC New Pension Plus Plan) के रूप में जानी जाने वाली एक नई योजना शुरू की है. यह योजना एक यूनिट-लिंक्ड, गैर-भागीदारी व्यक्तिगत पेंशन योजना है.इस योजना के जरिए एक अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है जिससे मैच्योरिटी के बाद आपको नियमित आय हो सकती है. New Pension Plus Plan को सिंगल प्रीमियम या रेगुलर प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी के रूप में खरीदा जा सकता है.

New Pension Plus Plan को लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखें:

नई पेंशन प्लस योजना (New Pension Plus Plan) एक गैर-भागीदारी, यूनिट-लिंक्ड, व्यक्तिगत पेंशन योजना है. नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्लान के तहत, निवेशक बीमा कंपनी के कारोबार में हिस्सा नहीं लेते हैं. उन्हें बीमित राशि के आधार पर एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना होगा और गारंटीड रिटर्न लेना होगा.

नई पेंशन योजना (New Pension Plus Plan) को एकल प्रीमियम या नियमित प्रीमियम भुगतान आवृत्ति के रूप में खरीदा जा सकता है. एक नियमित प्रीमियम पॉलिसी के लिए, पॉलिसी की अवधि के दौरान प्रीमियम देय होगा. निवेशक प्रीमियम राशि और पॉलिसी अवधि को चुन सकते हैं.

इसके तहत, पॉलिसीधारक कुछ शर्तों के तहत मूल पॉलिसी विषय के समान नियमों और शर्तों के साथ एक ही पॉलिसी के भीतर संचय अवधि (Accumulation Period) या आस्थगन अवधि (Deferment Period) का विस्तार करने का विकल्प चुन सकते हैं.

निवेशक उपलब्ध चार प्रकार के निवेश फंडों में से किसी एक में प्रीमियम का निवेश करना चुन सकते हैं. प्रीमियम आवंटन शुल्क की कटौती के बाद भुगतान किए गए प्रत्येक प्रीमियम का उपयोग निवेशक द्वारा चुने गए फंड की यूनिट्स को खरीदने के लिए किया जाएगा.

यूनिट फंड वैल्यू या तो कई यूनिट्स को रद्द करने या नेट एसेट वैल्यू (NAV) को समायोजित करके विभिन्न अन्य शुल्कों की कटौती के अधीन होगी. NAV के आधार पर यूनिट्स का मूल्य बढ़ या घट सकता है. पॉलिसीधारक एक साल में पॉलिसी ईयर में फंड में बदलाव के लिए चार फ्री स्विच कर सकता है.

एक चालू पॉलिसी के तहत एक वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीड वृद्धि देय होगी. नियमित प्रीमियम पर गारंटीड वृद्धि 5 प्रतिशत से 15.5 प्रतिशत के बीच होती है. एकल प्रीमियम देय के लिए, एक पॉलिसी वर्ष पूरा होने पर प्रीमियम 5 प्रतिशत तक है. चुने गए फंड प्रकार के मुताबिक गारंटीड अतिरिक्त राशि का उपयोग यूनिट खरीदने के लिए किया जा सकता है.



