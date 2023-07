PM Shram Yogi Maandhan Yojana क्या है? कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

PM Shram Yogi Maandhan Yojana सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है. यह सरकारी संगठित के लोगों के लिए है.

डीएनए हिंदी: देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गैर सरकारी नौकरी करते हैं. इसमें सब्जी वाले, चाय वाले, ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार, दिहाड़ी मजदूर आदि लोग शामिल हैं. इन्हें घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं जिसके मुताबिक यह अपना जीवन यापन करते हैं. जब तक ये काम करने की उम्र में होते हैं तब तक इनको कोई दिक्कत-परेशानी नहीं होती है. इनको परेशानी तब होती है जब इनका शरीर काम करना बंद कर देता है या जब ये बूढ़े हो जाते हैं. सरकार ने ऐसे लोगों कि परेशानियों को देखते हुए कई सारी योजनाएं लॉन्च की है. इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Yojana) भी लॉन्च किया गया है. इस योजना के द्वारा उन गैर सरकारी (असंगठित क्षेत्र) के लोगों को पेंशन दिया जाता है. जिनकी मंथली इनकम 15 हजार रुपये या इससे कम है.

ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था?

बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था. इस योजना के माध्यम से गैर सरकारी नौकरी वाले लाभार्थियों को जिनकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा की है को हर महीने 3,000 रुपये तक का पेंशन दिया जाता है. इस बार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023 के मुताबिक, इस योजना में अप्लाई करने वाले व्यक्तियों की एज 18-40 वर्ष किया गया है. बता दें कि सरकारी कर्मचारी ,कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)और राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं. इसके अलावा इस योजना के तहत श्रमयोगी आयकर दाता को भी पेंशन नहीं दिया जाता है.



प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गैर सरकारी श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन राशि उपलब्ध कराना है. ताकि लोग बुढ़ापे में भी उस राशि की मदद से अपना जीवन यापन कर सकें लेकिन इस साल सरकार ने अपने योजना में थोड़ा बदलाव किया है. Shram Yogi Mandhan Yojana 2023 की मानें तो इस बार सरकार लोगों को श्रमयोगी आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है. ताकि इन्हें बुढ़ापे में अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरे पर आश्रित न रहना पड़े.

किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ

जानकारी के मुताबिक, इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो कच्ची नौकरी यानी गैर सरकारी नौकरी करते हैं. इसमें दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी-पटरी पर दुकान लगाने वाले, चाय बेचने वाले, रिक्शा चलाक, ठेला चलाने वाले, किसी के कार या बस ड्राइवर, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, मछुआरे, पशुपालक आदि सभी शामिल हैं. इसके साथ ही घरों में काम करने वाली बाई, सफाईकर्मी भी इसी श्रेणी में आएंगी.

कौन से लोग इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते हैं?

PMSYM Yojana में अप्लाई करने वाला संगठित क्षेत्र का कामगार नहीं होना चाहिए.

जिन लोगों की मंथली इनकम 15,000 रुपये या इससे ज्यादा है.

इस योजना से जुड़ते टाइम लाभार्थी की उम्र 40 साल से ज्यादा और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए.

इसके अलावा उसके पास एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड (Aadhaar Card) जरूर होना चाहिए.

इनका सेविंग बैंक अकाउंट (Savings Bank Account) भी होना भी अनिवार्य है.

कहा से करें अप्लाई?



बता दें कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए उस व्यक्ति के पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए. ये डॉक्यूमेंट आधार कार्ड (Aadhaar Card), कोई सरकारी पहचान पत्र, बैंक अकाउंट का पास बुक हो सकता है. इसके अलावा एक फोटो भी चाहिए. इसके बाद आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. भारत में इस खाते को खुलवाने के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर को अधिकृत किया गया है.



इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं



- पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं.

- ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आपको www.maandhan.in वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा.

- यहां आप क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ (Click here to apply now) पर क्लिक करें.

- इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा.

- अब इस पेज पर सेल्फ इनरोलमेंट (Self Enrollment)पर क्लिक करें.

- इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहां डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर दें

- अब अपना नाम, ई-मेल और कैप्चा कोड भरकर जनरेट ओटीपी (OTP) पर क्लिक करें.

- ओटीपी डालने के बाद वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर जाएं.

- अब एक आवेदन फॉर्म खुलेगा.

- इस फॉर्म को अच्छे से भरके सबमिट कर दें.

- इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा.



