Tax Saving FD: ये बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर 8.1 प्रतिशत तक कर रहे ब्याज दर ऑफर, जानें पूरी डिटेल्स

Tax Saving Fixed Deposit

डीएनए हिंदी: टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (Tax Saving FD) अपने आकर्षक रिटर्न और टैक्सलाभों के कारण वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लोकप्रिय निवेश विकल्प के रूप में उभरा है. यह न केवल टैक्स बचत की पेशकश करता है, बल्कि यह उच्च जोखिम वाले इक्विटी निवेश और अन्य जोखिम भरे विकल्पों का एक सुरक्षित विकल्प भी है. यह विकल्प निवेशकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का दावा करने की अनुमति देता है.

टैक्स सेविंग एफडी में निवेश टैक्स लाभ की पेशकश के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी प्रदान कर सकता है. जो लोग जोखिम रहित टैक्स-बचत निवेश विकल्प की तलाश कर रहे हैं, वे इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं. बता दें कि यह योजना 8.1% तक ब्याज प्रदान करता है.

कई बैंक टैक्स सेविंग एफडी पर आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करते हैं. डीसीबी बैंक (DCB Bank) 8.1% की उच्चतम ब्याज दर प्रदान करता है, जबकि एक्सिस बैंक (Axis Bank) और इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) 7.75% की दर प्रदान करते हैं. यस बैंक (Yes Bank), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) 7.5% की दर की पेशकश करते हैं, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), एसबीआई बैंक (SBI Bank) और पीएनबी बैंक (PNB Bank) क्रमशः 7.15%, 7.5% और 7% ब्याज दर प्रदान करते हैं.

टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करने से व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. यह छूट 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्रदान कर सकती है, लेकिन यह केवल पांच साल की मैच्योरिटी पीरियड वाली एफडी के लिए लागू है. वरिष्ठ नागरिक एक वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 80TTB के तहत ब्याज पर 50,000 रुपये तक की छूट का दावा भी कर सकते हैं.

31 मार्च 2023 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स बचाने का आखिरी मौका है. इसलिए, अगर कोई इस वित्तीय वर्ष के दौरान टैक्स बचाना चाहता है, तो टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करना एक व्यवहार्य विकल्प है.