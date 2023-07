PM Kisan Yojana: महीने की इस तारीख को आपके खाते में आ जाएगी किस्त, यहां जानिए पूरी डिटेल

PM Kisan Yojana 14th Instalment

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 14वीं किस्त जारी करने की ऑफिशियल सूचना जारी कर दिया गया है. जिसमें 28 जुलाई को 14वीं किस्त मिल सकता है. इसके लिए किसानों के पास केवल 11 दिन का समय बचा है. इस बीच अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है तो उसे फौरन पूरा कर लें. किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा ये जानने के लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी जांच कर सकते हैं.

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के लाभार्थी किसानों के महीनों का इंतजार अब खत्म होने वाला है यानी की पीएम किसान योजना की 14वीं (PM Kisan Yojana 14th Instalment) की किस्त अब 28 जुलाई को किसानों के अकाउंट में ट्रांसपर कर दिया जाएगा. इसके लिए अब सिर्फ 11 दिन ही बचे हैं. राजस्थान के नागौर में एक प्रोग्राम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगभग 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 14वीं किस्त की राशि ट्रांसपर करेंगे. 14वीं किस्त का लाभ उठाने वाले किसानों का नाम लाभार्थी लिस्ट में शामिल किया गया है. जो आप पीएम किसान के वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.



बता दें कि पीएम किसान योजना के द्वारा किसानों को 2-2 हजार रुपये की राशि को 3 किस्तों में दिया जाता है. 6 हजार रुपये की इस राशि की पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी अगस्त से नवंबर और तीसरी दिसंबर से मार्च के बीच लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसपर की जाती है. अगर आपका भी इस योजना से जुड़ा कोई काम बच गया है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लें.

इस योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए E-KYC की प्रक्रिया को पूरा करना अब जरूरी हो गया है. ऐसे में अगर आपका E-KYC अधुरा रह जाता है तो आपकी 14वीं किस्त अटक सकती है. E-KYC की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर लॉगइन कर OTP के द्वारा पूरा कर सकते है और कॉमन सर्विस सेंटर पर भी ये काम करवा सकते हैं. इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार की तरफ से किसानों के सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था. इसका लाभ उठाकर किसान घर बैठे भी अपना E-KYC प्रक्रिया पूरा कर सकते है.

इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए. किसानों के द्वारा पीएम किसान के वेबसाइट पर अपने जमीन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है. जिससे कि ये पता चल सके की किसान उस जमीन का मालिक है. डॉक्यूमेंट के ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसान के जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाता है.

कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरते समय कुछ चीजों में गलतियां हो जाती है. इससे आपको इस योजना का लाभ नही मिल पाता है. ऐसी स्थिति में आप अपनी गलती को ठीक करने के लिए पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर जो भी गड़बड़ी हुई है. उसे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ठीक कर सकते है. इसके लिए आप Name correction as Per Aadhaar पर जाकर नए पेज को खोल लें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कैप्चा कोड भर कर नेस्ट पेज पर चले जाएं. फिर जैसा आपके आधार कार्ड में नाम लिखा गया है. वैसा ही सेम नाम उस पर डालकर करेक्ट कर लें.



