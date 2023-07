इन लोगों को मिलेगी PM Kisan Samman Nidhi Yojana की 14वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना नाम

pm kisan samman nidhi yojana

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 14वीं किस्त अगले हफ्ते केंद्र सरकार (Central Goverment) जारी करेगी. इस खबर के सामने आने से करोड़ों भारतीय किसानों में खुशी देखने को मिल रही है. आपको बता दें कि काफी सारे किसान पीएम किसान (PM Kisan 14th Instalment) की 14वीं किस्त का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस योजना के तहत सरकार पीएम किसान लाभार्थियों को लगभग 8.5 करोड़ रुपये जारी करेगी. आपको बताते चले कि जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी (pm kisan e-kyc) और जमीन का सत्यापन नहीं कराया है, उनकी 14वीं किस्त अटक सकती है. पीएम किसान योजना के तहत, सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति परिवार सालाना 6000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में दिया जाता है.

किसे मिलेगी पीएम किसान योजना की14वीं किस्त?

पीएम किसान योजना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अनुसार, सरकार 27 जुलाई, 2023 को राजस्थान के सीकर जिले में किसानों के बैंक खाते में 14वीं किस्त जारी करेगी. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का भुगतान उन बैंक खातों में किया जाएगा जो आधार और एनपीसीआई दोनों से जुड़ा होगा. इसलिए आपको यह वेरिफाई करना होगा कि आपका खाता एनपीसीआई और आधार से लिंक्ड है या नहीं. इस योजना का लाभ लेने के लिए PMKISAN पंजीकृत किसानों के लिए eKYC कराना अनिवार्य है. ओटीपी आधारित ईकेवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए किसान निकटतम CSC केंद्र पर जाकर भी मदद ले सकते हैं.



cre_Trending

पीएम किसान में लाभार्थी सूची में ऐसे चेक करें अपना नाम

चरण 1: पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट -https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.

चरण 2: वेबसाइट की दाएं और कोने में मौजूद 'लाभार्थी सूची' (Beneficiary list) टैब पर क्लिक करें.

चरण 3: ड्रॉप-डाउन मेन्यू से राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव जैसी डिटेल को चुनें.

चरण 4: रिपोर्ट प्राप्त करें (Get report) के टैब पर क्लिक करें, लाभार्थी सूची (Beneficiary list) दिखाई देगी. उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं.

जो लोग ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते वे पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261/011-24300606 पर भी संपर्क कर के मदद ले सकते हैं.



ये भी पढ़ें: हरियाणा सरकार कुंवारों को देगी पेंशन, तलाकशुदा और लिव-इन में रह रहे लोगों को नहीं मिलेगा इसका फायदा, पढ़ें पूरी खबर



पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.Farmers Corner के विकल्प पर क्लिक करें.New Farmer Registration के विकल्प पर क्लिक करें.ग्रामीण किसान पंजीकरण (Rural farmer registration) या शहरी किसान पंजीकरण (urban farmer registration) में से एक चुनें.आधार नंबर, मोबाइल नंबर सबमिट करें, राज्य चुनें और 'ओटीपी प्राप्त करें' पर क्लिक करें.ओटीपी दर्ज करें और पंजीकरण के साथ आगे बढ़ें.अन्य डिटेल भी भरें जैसे कि राज्य, जिला, बैंक डिटेल और पर्सनल डिटेल आदि.'आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar authentication) के लिए सबमिट करें' पर क्लिक करें.अपने आधार के सफल प्रमाणीकरण (successful authentication) पर, अपनी जमीन की डिटेल भरें, अपने सहायक दस्तावेज अपलोड करें और सेव पर क्लिक करें. आपको अपनी स्क्रीन पर Confirmation या Rejection का एक मैसेज मिलेगा.

ये भी पढ़ें: France और Singapore के बाद श्रीलंका में भी लॉन्च होगा UPI, PM Modi ने की रानिल विक्रमसिंघे से खास बातचीत

अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो क्या करें?

यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो 'नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर' (Know Your Registration Number) के लिंक पर क्लिक करें. आपके सामने एक पेज खुलेगा. उस पर अपना मोबाइल या आधार नंबर डालकर कैप्चा कोड डालें. आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा. अब आपको पोर्टल पर दिए गए लाभार्थी स्थिति (Beneficiary Status) पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड डालना होगा. गेट डेटा (Get Data) पर क्लिक करें और आपको अपना स्टेटस मिल जाएगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.