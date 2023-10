International Holiday पर जा रहे हैं? इन Credit Cards से फ्लाइट और होटल की बुकिंग पर मिलेगी बेस्ट ऑफर

Best Credit Card: यहां हम कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बता रहे हैं जो आपको बेहतर रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं.

डीएनए हिंदी: क्या आप नए साल पर कहीं आसपास या इंटरनेशनल या किसी अन्य वजह से घूमने की योजना बना रहे हैं? यहां हम आपको कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से आप नेशनल या इंटरनेशनल यात्रा में विशेष छूट का लाभ उठा सकते हैं. आप इन क्रेडिट कार्ड की मदद से ना सिर्फ रिवॉर्ड बेनिफिट उठा पाएंगे बल्कि फ्लाइट बुकिंग, होटल में ठहरने, मेम्बरशिप और अन्य चीजों पर भी बचत कर पाएंगे. आप फॉरेन एक्सचेंज मार्क-अप फीस पर भी काफी राशि बचा सकते हैं क्योंकि इनमें से कुछ कार्ड कम दर प्रदान करते हैं. यहां हम आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड (Best Credit Card in India) के बारे में बताएंगे जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए सबसे अच्छे हैं. साथ ही यह आपके ठहरने को परेशानी मुक्त और किफायती बना देगा.



IDFC FIRST Wealth Credit Card

आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड (IDFC FIRST Wealth Credit Card) अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर 1.5 प्रतिशत फॉरेक्स मार्कअप फीस लेता है. कार्डधारकों को प्रति तिमाही चार एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस मिलता है. बैंक प्रीमियम लाभों के साथ 900 से अधिक लक्ज़री होटलों तक पहुंच प्रदान करता है. इसके तहत 1500 से ज्यादा रेस्तरां में 20 प्रतिशत तक की छूट भी मिलती है और एनुअल फीस जीरो है.

Standard Chartered EaseMyTrip Credit Card



स्टैंडर्ड चार्टर्ड ईजमायट्रिप क्रेडिट कार्ड (Standard Chartered EaseMyTrip Credit Card) ईजमायट्रिप वेबसाइट और ऐप पर क्रमशः होटल और फ्लाइट बुकिंग पर फ्लैट 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की तत्काल छूट देता है. कार्डधारक को बस टिकट बुकिंग पर 125 रुपये की छूट मिलती है. यह स्टैंडअलोन होटल और एयरलाइन वेबसाइटों, ऐप्स या आउटलेट्स पर टिकट बुक करने के लिए खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपये पर 10X रिवॉर्ड भी देता है.साथ ही यह प्रति तिमाही एक कॉम्प्लीमेंटरी डोमेस्टिक लाउंज का उपयोग और प्रति वर्ष दो अंतरराष्ट्रीय लाउंज का उपयोग प्रदान करता है. इस कार्ड की सालाना फीस 350 रुपये है.

InterMiles HDFC Bank Signature Credit Card



इंटरमाइल्स एचडीएफसी बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड (InterMiles HDFC Bank Signature Credit Card) पहले 30 दिनों के दौरान ज्वाइनिंग पर 8,000 तक इंटरमाइल्स और 6,000 रुपये खर्च करने पर 3,000 इंटरमाइल्स तक बोनस ऑफर करता है. यह क्रमशः 750 रुपये और 2,000 रुपये की उड़ान और होटल डिस्काउंट वाउचर और पहले वर्ष के लिए और नवीनीकरण पर इंटरमाइल्स सिल्वर सदस्यता भी प्रदान करता है. कार्ड उपयोगकर्ता इंटरमाइल्स वेबसाइट के जरिए फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए इंटरमाइल्स को रिडीम कर सकता है. यह वीज़ा और मास्टरकार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड धारकों को प्रति वर्ष 16 कॉम्प्लीमेंटरी लाउंज एक्सेस देता है. इस कार्ड की सालाना फीस 2,500 रुपये है.



HDFC Diners Club Privilege Credit Card

एचडीएफसी डिनर्स क्लब प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड (HDFC Diners Club Privilege Credit Card) 2 प्रतिशत का विदेशी मुद्रा मार्क-अप फीस लेता है. साल के दौरान, आपको दुनिया भर में एयरपोर्ट लाउंज में 12 बार जाने का मौका मिलता है. आप SmartBuy के माध्यम से फ्लाइट या होटल बुकिंग के लिए रिवार्ड पॉइंट रिडीम कर सकते हैं. आप रिटेल खर्च पर खर्च किए गए प्रत्येक 150 रुपये पर चार रिवार्ड पॉइंट और स्मार्टबाय के जरिए खर्च करने पर 10 गुना तक रिवॉर्ड पॉइंट कमा सकते हैं. इस क्रेडिट कार्ड पर सालाना शुल्क 2,500 रुपये है.

RBL World Safari Credit Card



आरबीएल वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड (RBL World Safari Credit Card) पर, विदेशी मुद्रा मार्क-अप फीस के लिए कोई शुल्क नहीं है. यह 3,000 रुपये का MakeMyTrip वेलकम वाउचर प्रदान करता है. कार्ड उपयोगकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज का उपयोग करने के लिए प्रायोरिटी पास मेम्बरशिप मिलती है. यह प्रति तिमाही दो कॉम्प्लीमेंटरी डोमेस्टिक लाउंज का उपयोग प्रदान करता है. बैंक इस कार्ड का उपयोग करके एक वर्ष में 2.5 लाख रुपये खर्च करने पर 10,000 ट्रेवल पॉइंट और एक वर्ष में 5 लाख रुपये खर्च करने पर अतिरिक्त 15,000 ट्रेवल पॉइंट देता है. इस क्रेडिट कार्ड पर सालाना शुल्क 3,000 रुपये है.

SBI Elite Credit Card



एसबीआई एलीट क्रेडिट कार्ड (SBI Elite Credit Card) 1.99 प्रतिशत का विदेशी मुद्रा मार्क-अप फीस लेता है. कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को सालाना 99 डॉलर मूल्य के प्रायोरिटी पास प्रोग्राम की कॉम्प्लीमेंटरी मेम्बरशिप मिलती है. कार्डधारकों को कॉम्प्लिमेंट्री ट्राइडेंट प्रिविलेज मेंबरशिप और क्लब विस्तारा मेंबरशिप मिलती है. यह प्रति तिमाही दो कॉम्प्लिमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस और प्रति वर्ष छह इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस देता है. इस कार्ड की सालाना फीस 4,999 रुपये है.



