EPFO Alert: अगर आपके पास EPFO से आ रहा यह मैसेज, हो जाएं सतर्क

डीएनए हिंदी: सरकार जनता को ध्यान में कई योजनाएं चलाती है. इन योजनाओं के जरिए सरकार आम जनता को कई तरह के फायदे देती है. साथ ही सरकार लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है. इसी क्रम में सरकार कई वर्षों से कई योजनाएं चला रही हैं. इनमें एक स्कीम ईपीएफ (EPF) भी है. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा नौकरीपेशा लोगों के लिए चलाई जा रही है. हालांकि अब इस योजना के नाम पर कई ठग लोगों से ठगी भी कर रहे हैं.

ईपीएफओ (EPFO)



दरअसल सरकार की कई योजनाओं के नाम पर जालसाज कई लोगों को ठगने का भी काम कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर ठग लोगों को इस तरह अपने झांसे में लाते हैं कि वह ठगी का शिकार हो जाते हैं और अपना आर्थिक नुकसान भी करवा लेते हैं. वहीं किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए ईपीएफओ ने चेतावनी जारी की है.

#EPFO never asks its members to share their personal details like Aadhaar, PAN, UAN, Bank Account or OTP over phone or on social media.#amritmahotsav #alert #StaySafe #stayalert pic.twitter.com/yQAjVWzmqh